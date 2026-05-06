Стоимость бутылки игристого чая — около 1,5 тысячи рублей Т. Кулистикова

«Абрау-Дюрсо» расширила линейку безалкогольной продукции и начала выпуск игристого чая и напитков на основе ресвератрола (природный антиоксидант, который также носит название «Молекула молодости»). По словам президента группы Павла Титова, на рынке есть определенный тренд снижения потребления алкоголя даже в премиальном сегменте. При этом хороших примеров деалкоголизированного вина очень мало. «Мы решили стать пионером нового тренда на премиальные безалкогольные напитки и запустили линейку игристых чаев: это альтернатива безалкогольному вину, достаточно глубокие и нюансные напитки, которые можно анализировать, — рассказал Титов в ходе пресс-конференции. — В мире тренд на деалкоголизацию активен, и нам необходимо занять определенную нишу. В массовом сегменте мы ее занимаем водами, винонадом (газированные безалкогольные напитки на основе натурального виноградного сока), а в премиальном решения пока никто не предложил, и у нас к этому большой интерес». Пока в линейке два вида чая — Молочный улун и Тегуаньинь, стоимость бутылки — около 1,5 тыс. руб.



Негазированные напитки «Абрау Ресвера» - это результат исследований, проводимых по инициативе компании по изучению полезных свойств винограда и эффективности получаемого из него ресвератрола в борьбе со стрессом. Результаты доклинических исследований, выполненных на базе факультета фундаментальной медицины Челябинского государственного университета под руководством профессора Вадима Цейликмана, подтвердили, что водорастворимая форма ресвератрола, полученного из виноградных косточек, положительно влияет на психоэмоциональное состояние и повышает эффективность борьбы с тревожными расстройствами, а также с посттравматическим стрессовым расстройством на 30%. В линейку вошли напиток «Абрау Ресвера Calm» в алюминиевой банке объемом 0,33 л (ориентирован на мягкую поддержку общего тонуса и восстановление ресурсов организма в течение дня) и более концентрированный формат — «Абрау Ресвера Boost» в стеклянной бутылочке объемом 0,1 л. «Это две новые ниши для нас, в которые мы верим», — подчеркнул Титов.



В прошлом году «Абрау-Дюрсо» также выпускала новинки в различных категориях. Среди новых релизов-2025 — коллекция выдержанных портвейнов Agdame Reserve и Femme d’Abrau Rose, а также расширение безалкогольной серии Abrau Vinonade. «Винонады пополнились новым вкусом Пина Колада, — уточнила в ходе пресс-конференции гендиректор «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая. — В этом году мы уже сделали винонады в банках, выпустили в этом формате три коктейльных вкуса — Пина Колада, Аперитив Спритс и Беллини. Мы много думаем о малых формах, банке и активно в нее переводим наши напитки, в этом году нас также ждет расширение линеек напитков в малых формах в алюминиевой банке».



Кроме того, группа активно расширяет программу коллаборации с лидерами FMCG-рынка. Так, в прошлом году ассортимент «Абрау-Дюрсо» пополнили мармелад с добавлением напитков Abrau Spirits (совместно с сетью «Магнит»), мороженое со вкусом игристого вина (с брендом «Коровка из Кореновки»), а также вареники с клубникой и игристым вином (вместе с «Сибирской коллекцией»). В этом году вышел мармелад с добавлением вина.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

