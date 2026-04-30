«Абрау-Дюрсо» продолжит расширять площади виноградников

Урожай винограда у «Абрау-Дюрсо» в прошлом году достиг рекордных 26,67 тысячи тонн «Абрау-Дюрсо»

Объем инвестиций ГК «Абрау-Дюрсо» в виноградарство в прошлом году составил 440 млн руб. Площадь виноградников достигла 4,1 тыс. га, общий земельный банк составляет 6,8 тыс. га, рассказала гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая в ходе пресс-конференции. В этом году компания планирует дальнейшее расширение виноградников на агрофирме «Юбилейная» и «Винодельне Ведерниковъ» и добавит около 100 га, возможно, больше, уточнила она «Агроинвестору». Увеличение площадей, как и ремонт существующих виноградников, проводится за счет собственного питомника, открытого в прошлом году. Компания полностью обеспечивает себя саженцами, а также развивает их коммерческое производство.



Урожай винограда у «Абрау-Дюрсо» в прошлом году достиг рекордных 26,67 тыс. т. «Мы стараемся повышать урожайность, но не всегда высокий показатель — это плюс, — обратила внимание Зарицкая. — Мы слушаем виноделов, которые говорят, какая урожайность на каком участке должна быть для какого вина».



По словам директора по виноделию «Абрау-Дюрсо» Жоржа Бланка, компания с каждым годом прогрессирует, однако есть резерв для дальнейшего роста. «Мы постоянно работаем над нашими сортами винограда, для производства игристых вин мы начали работать с высокоурожайными сортами Уни Блан, Шенен Блан и испанским сортом Макабео, — рассказал он. — В этом году наши результаты будут лучше, чем в 2025-м, мы на это нацелены, и у нас есть все, чтобы достичь этого результата». При этом никакого урона и влияния на качество сырья из-за пожаров на НПЗ в Туапсе после атак беспилотников не будет, сказал Жорж Бланк «Агроинвестору». «Туапсе слишком далеко от нас, так что не дойдет (дым от пожаров и вредные выбросы)», — пояснил он.



В прошлом году общий объем продаж «Абрау-Дюрсо» составил 68,142 млн бутылок, что на 2% превышает показатель 2024-го. В структуре продаж 84% пришлось на алкогольную продукцию, 16% — на безалкогольную. Выручка группы по МСФО увеличилась на 7,4%, до 18,46 млрд руб., чистая прибыль — на 3,6%, до 1,903 млрд руб. Показатель EBITDA прибавил 7,8% и составил 4,643 млрд руб. Соотношение долга к EBITDA уменьшилось с 2,18 в 2024 году до 2,08.



