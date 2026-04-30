«Абрау-Дюрсо» продолжит расширять площади виноградников

В прошлом году компания вложила в виноградарство 440 млн рублей

| Агроинвестор |

Урожай винограда у «Абрау-Дюрсо» в прошлом году достиг рекордных 26,67 тысячи тонн
Урожай винограда у «Абрау-Дюрсо» в прошлом году достиг рекордных 26,67 тысячи тонн

Объем инвестиций ГК «Абрау-Дюрсо» в виноградарство в прошлом году составил 440 млн руб. Площадь виноградников достигла 4,1 тыс. га, общий земельный банк составляет 6,8 тыс. га, рассказала гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая в ходе пресс-конференции. В этом году компания планирует дальнейшее расширение виноградников на агрофирме «Юбилейная» и «Винодельне Ведерниковъ» и добавит около 100 га, возможно, больше, уточнила она «». Увеличение площадей, как и ремонт существующих виноградников, проводится за счет собственного питомника, открытого в прошлом году. Компания полностью обеспечивает себя саженцами, а также развивает их коммерческое производство.

Урожай винограда у «Абрау-Дюрсо» в прошлом году достиг рекордных 26,67 тыс. т. «Мы стараемся повышать урожайность, но не всегда высокий показатель — это плюс, — обратила внимание Зарицкая. — Мы слушаем виноделов, которые говорят, какая урожайность на каком участке должна быть для какого вина».

По словам директора по виноделию «Абрау-Дюрсо» Жоржа Бланка, компания с каждым годом прогрессирует, однако есть резерв для дальнейшего роста. «Мы постоянно работаем над нашими сортами винограда, для производства игристых вин мы начали работать с высокоурожайными сортами Уни Блан, Шенен Блан и испанским сортом Макабео, — рассказал он. — В этом году наши результаты будут лучше, чем в 2025-м, мы на это нацелены, и у нас есть все, чтобы достичь этого результата». При этом никакого урона и влияния на качество сырья из-за пожаров на НПЗ в Туапсе после атак беспилотников не будет, сказал Жорж Бланк «». «Туапсе слишком далеко от нас, так что не дойдет (дым от пожаров и вредные выбросы)», — пояснил он.

В прошлом году общий объем продаж «Абрау-Дюрсо» составил 68,142 млн бутылок, что на 2% превышает показатель 2024-го. В структуре продаж 84% пришлось на алкогольную продукцию, 16% — на безалкогольную. Выручка группы по МСФО увеличилась на 7,4%, до 18,46 млрд руб., чистая прибыль — на 3,6%, до 1,903 млрд руб. Показатель EBITDA прибавил 7,8% и составил 4,643 млрд руб. Соотношение долга к EBITDA уменьшилось с 2,18 в 2024 году до 2,08.

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы