«Абрау-Дюрсо» открыла питомник виноградных саженцев агрофирмы «Юбилейная»

Плановая производительность питомника — 1,25 млн саженцев винограда в год «Абрау-Дюрсо»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо», лидер в производстве игристых вин и одно из крупнейших виноградарских предприятий России, официально открыла питомник виноградных саженцев полного цикла, созданный на базе агрофирмы «Юбилейная» в Краснодарском крае. Его максимальная производственная мощность — 2,5 млн прививок в год, 1,25 млн саженцев. Инвестиции в строительство и оборудование питомника превысили 175 млн руб.



Текущая потребность предприятий группы превышает 300 тыс. саженцев в год. До 2022 года значительная часть посадочного материала импортировалась, рассказал на презентации питомника директор по виноградарству и питомниководству агрофирмы «Юбилейная» Владимир Большаков. Сейчас нестабильность сроков и качества поставок из-за рубежа, а также волатильность курсов валют — это дополнительные риски для отрасли. «По данным Минсельхоза, потребность России составляет 19 млн саженцев винограда в год с учетом планов развития и реновации плодоносящих виноградников (нужно обновлять 4-8% площадей в год), однако фактическое производство было в 2-2,5 раза меньше, — отметил он. — Хотя из года в год ситуация меняется, мы остаемся в дефиците по посадочному материалу, что служит основанием для импортозамещения в этом направлении».



Агрофирма «Юбилейная» вошла в состав «Абрау-Дюрсо» в 2020 году, решение о создании собственного питомника было принято в 2022-м. На тот момент у нее уже было 27,5 га зрелого маточника подвойных лоз и площадка для строительства прививочного комплекса, а также участки, подходящие под школки для укоренения и выращивания саженцев. До конца прошлого года питомник функцинировал в тестовом режиме. Первые 230 тыс. саженцев были произведены в 2023 году, в 2024-м показатель увеличился до 310 тыс., что на тот момент на 100% закрыло внутреннюю потребность «Абрау-Дюрсо» и позволило полностью отказаться от импорта. План производства на этот год — 600 тыс. саженцев.



«Создание собственного питомника в группе компаний позволяет нам обеспечить себя посадочным материалом, что дает независимость и сквозной контроль качества производства на всех этапах от начала заготовки лозы до продажи готового продукта», — пояснил Большаков. Кроме того, поскольку предложение на рынке недостаточное, а приобретение отечественных саженцев субсидируется государством, российские виноградари заинтересованы в их покупке, что дает основания для коммерческого развития проекта.



При этом важно, чтобы саженцы были привитыми к сорту подвоя, устойчивому к филлоксере (разновидность корневой тли, которую завезли около 150 лет назад из Южной Америки вместе с посадочным материалом). Питомник агрофирмы «Юбилейная» работает по полному циклу производства привитых саженцев. На первом этапе выращивается будущая корневая система в виде черенков филлоксероустойчивых подвоев на собственных маточниках. На втором идет работа в прививочном комплексе: подготовка черенков подвоя и привоя (обеспечивает будущий урожай винограда нужного сорта; для получения черенков привоя компания использует свои виноградники) к прививке, настольная прививка, стратификация, сортировка и световая закалка. На третьем этапе привитые черенки укореняются в школке. Посадочный материал начинают готовить в декабре, готовые саженцы выкапывают с середины октября до конца ноября следующего года.



Питомник «Юбилейной» работает как с популярными международными сортами, так и с сортами отечественной селекции и российскими автохтонами (в целом более 30 наименований привоя). Также для коммерческих заказов есть возможность размножения сортов заказчика и приобретения других сортов, включенных в Госсортреестр, перечислил Большаков. Первые посадки «Абрау-Дюрсо» проводила на своих виноградниках: в первом квартале прошлого года было заложено 58 га на «Юбилейной», 20 га — в Абрау-Дюрсо, к концу года инвентаризация показала приживаемости свыше 95%. Стратегия компании предполагает развитие научно-исследовательской базы и дальнейшую оптимизацию технологий производства, в частности, автоматизацию и замещение ручного труда, рассказал Большаков.



«Коммерческое производство саженцев — это новое направление бизнеса для «Абрау-Дюрсо», которое открывает для нас новые перспективы, - прокомментировала гендиректор группы компаний Елена Зарицкая. — Мы уверены, что сможем предложить рынку высокое качество посадочного материала, основанное на опыте его использования на собственных виноградниках». В рамках деятельности питомника большое внимание уделяется исследовательской работе: компания участвует в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства. Цель проекта — создание на базе питомника агрофирмы «Юбилейная» центра для решения актуальных проблем обеспечения отрасли виноградарства посадочным материалом отечественного производства, добавила она.



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