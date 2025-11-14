Россельхознадзор провел инвентаризацию 18,2 тысячи гектаров виноградников

С 2020 года площадь виноградников в России увеличилась на 14% Pixabay

В этом году с июля по сентябрь Россельхознадзор обследовал 18,2 тыс. га виноградных насаждений (18,1% от общей площади) в рамках инвентаризации. Об этом сообщила советник руководителя ведомства Елена Цветкова, выступая на Российском винодельческом форуме, пишет «Агроэксперт». За два года предстоит провести инвентаризацию на 100 тыс. га в 21 регионе — 230 млн кустов, по данным реестра виноградных насаждений. «Это не так много — 18%, но мы должны были выработать методику работы с хозяйствующими субъектами, — пояснила она. — Оставшиеся 80% мы планируем проинвентаризировать в следующем году».



В 2026 году работы по инвентаризации планируется начать раньше. При этом Цветкова отметила, что уже были выявлены расхождения в количестве кустов, территории, на которых отсутствовали кусты винограда, также специалисты Россельхознадзора обнаруживали карантинных вредителей, в том числе филлоксеру.



Так, например, управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан ранее сообщило, что в ходе инвентаризации виноградных насаждений было зафиксировано отсутствие более 1,79 млн кустов винограда, или около 250 га. «Так, например, СПОК “Краснопартизанский”, согласно паспорту виноградных насаждений, заявил 47730 кустов на площади 30 га. Однако проведенная инвентаризация показала, что виноградные насаждения на указанной территории отсутствуют, — говорится на сайте ведомства. — Информация о выявленных расхождениях была направлена в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и в Россельхознадзор для принятия решения об исключении данных насаждений из Федерального реестра виноградных насаждений».



На поддержку стимулирования развития виноградарства и виноделия в этом году предусмотрено более 4 млрд руб. В рамках проекта производители пользуются субсидиями на закладку виноградников и уход за ними, а также на приобретение материально-технических ресурсов, рассказал в ходе форума вице-премьер Дмитрий Патрушев. С 2020 года площадь виноградников в России увеличилась на 14% и превысила 110 тыс. га. Несмотря на сложные погодные условия, урожай винограда в этом году прогнозируется на уровне 870 тыс. т, что сопоставимо с рекордным показателем 2024-го.



