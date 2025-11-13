разделы

Доля отечественного вина в структуре потребления достигла 63%

Импорт снизился почти на треть

Ассортимент российских вин в рознице и сегменте HoReCa расширяется
Доля отечественного вина в структуре потребления увеличивается, только в этом году она выросла с 58% до 63%, при этом ассортимент российских вин в рознице и сегменте HoReCa расширяется. Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на Российском винодельческом форуме «Вино России. Первая пятилетка». Ориентир, предусмотренный проектом закона о винной полке, а также национальным стандартом на винные карты для ресторанов, установлен на уровне 20%, напомнил он. «Соответственно, пока он не достигнут, мы будем все дружно над этим работать, чтобы эти цифры были выполнены», — цитирует вице-премьера ТАСС.

Прошедшие пять лет с момента вступления в силу федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» стали прорывом для отрасли, подчеркнул он. Качественно изменились подходы, вырос уровень профессионализма, были сформированы четкие и понятные правила виноделия в России, которые соответствуют мировым стандартам. По словам Патрушева, это положительно отразилось на показателях и позволило создать конкурентоспособный продукт.

Важнейшим фактором улучшения ситуации стала акцизная политика государства, в частности, возможность налогового вычета в отношении продукции из отечественного сырья, отметил Патрушев. «Сейчас и Минфин дорабатывают механизм налогообложения [виноделия], запланировано следующее поэтапное повышение акцизов. Но вместе с тем наша принципиальная позиция неизменна: для российского вина надо сохранить текущую фискальную нагрузку по формуле “один рубль за одни литр”», — сказал вице-премьер (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, акцизная политика государства «является, по сути, системной защитой интересов бизнеса и стимулирования производства». Речь прежде всего идет о возможности налогового вычета, применяемого по сумме акциза на виноград, который используется в производстве вина. Результатом введенных мер регулирования стало полное замещение зарубежных виноматериалов российскими и сокращение импорта вина: по сравнению с прошлым годом он снизился почти на треть, сравнил Патрушев.

Также увеличивается экспорт вин из России: по итогам января-октября поставки превысили 2,9 тыс. т примерно на $5 млн, что на 1% больше показателя того же периода 2024 года в натуральном выражении и на 15% — в денежном, сообщил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. В первую тройку импортеров российского вина входят Китай, Беларусь и Казахстан. По словам Ильюшина, в основном экспортируются игристые вина: их было поставлено на сумму почти $3 млн, пишет «Агроэксперт».

Несмотря на сложные погодные условия, урожай винограда в этом году составит около 870 тыс. т, что сопоставимо с рекордным 2024-м, оценил Патрушев. С 2020 года площадь виноградников в России увеличилась на 14% и превысила 110 тыс. га, это один из самых высоких темпов роста среди стран — лидеров по выращиванию винограда, отметил он. «Более трети виноградников находятся в молодом возрасте, а значит, у нас есть хороший потенциал для развития. По итогам 2025 года мы должны выйти еще как минимум на 5 тыс. га», — приводятся его слова на сайте правительства.

