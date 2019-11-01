АПК завершит год ростом производства

Сельское хозяйство, скорее всего, завершит год увеличением производства на 1-1,6%, тогда как 2018-й закончился спадом в 0,6%. За январь — сентябрь отрасль выросла на 3,6%, отчитался Росстат. По данным Минэкономразвития, АПК, хоть и занимает в национальном ВВП 3+%, сейчас вносит заметный вклад в его рост. Так, в третьем квартале рост ВВП оценивался на уровне 1,9% в годовом отношении. Вклад сельского хозяйства в его увеличение министерство оценило в 0,2%, то есть в десятую часть общего ожидаемого прироста экономики страны. Получается, сейчас АПК прибавляет примерно в три раз быстрее ВВП. Конечно, это не столько говорит о том, как хорош наш агропром, сколько лишний раз подтверждает отсутствие в экономике больших драйверов роста даже при хороших ценах энергоресурсов. Но факт остается фактом: в последние 5-6 лет сельское хозяйство остается в числе нескольких отраслей реального сектора, демонстрирующих позитивную динамику на фоне общей стагнации и спада деловой активности.



В этом году растут как растениеводство, так и животноводство. Скажем, производство скота и птицы на убой в сентябре ускорилось более чем вдвое, до 4,7% год к году. Основным драйв-фактором было 13%-ное увеличение производства свиней сельхозорганизациями, в том числе крупными индустриальными производителями. По итогам первых девяти месяцев 2019 года вернулось к позитивным значениям птицеводство (+0,2%, или 4,6 млн т). Росло производство молока, прибавившее 1,7% за январь — сентябрь, и говядины (+2,3%). Из всех основных секторов животноводства в минусе оставалось только яйцо (-0,5%), но этот сектор уже давно относится к числу перенасыщенных.



В растениеводстве очевиден эффект низкой базы прошлого года, когда урожай зерна сократился на 16%. Но в целом в зерновом секторе реализуется вполне благоприятный сценарий: во-первых, урожай-2018 все же был одним из самых больших в истории России, а во-вторых, сбор нынешнего года будет на уровне 120 млн тонн с устойчивым плюсом. Сдержанно-негативные сценарии предыдущих месяцев, включавшие в себя воздействие на общий урожай засушливых явлений, по большому счету, не реализовались. Засухи остались локальными, уровень рефакций — не выше прошлого года. Конец лета и начало осени были теплыми. Это позволило закрепить положительный результат по объемам пшеницы, сбор которой ожидается на уровне 75-77 млн т (второй урожай после 86 млн т — рекорда 2017 года). Благоприятная погода сентября-октября способствует росту урожайности кукурузы, которая выше ожидаемой. Во второй декаде октября, когда была убрана половина площадей, она в среднем на 29% превышала прошлогоднюю, а в Центре и ПФО была и вовсе рекордной. По итогам всей уборочной кампании аналитики Русагротранса прогнозируют 12%-ный рост урожайности кукурузы. Сбор может быть на уровне 13 млн т. Урожай ячменя тоже поднимется на величину до 20% и может составить 20,5-21,5 млн т.



При этом в октябре эксперты не фиксировали снижения урожайности пшеницы по мере продвижения уборочной кампании на Север и Восток, как это обычно бывает. Кроме того, во второй декаде октября Минсельхоз, обобщая промежуточные итоги уборки урожая, фиксировал в своей оперативной отчетности (на тот момент) рост урожайности всех основных агрокультур: пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы и подсолнечника. По ключевым масличным — подсолнечнику, сое и рапсу — в стране ожидается рекордный валовой сбор. В отсутствие полноценной экспортной альтернативы рынок в октябре на высоких темпах уборки переживал из-за этого падение цен до минимальных с 2014 года значений — за тонну подсолнечника платили в среднем 16 тыс. руб. Но фундаментальные факторы (такие, как укрепление мировых цен на соевое масло и возможное снижение урожая масличных на Украине) в целом остаются позитивными и позволяют прогнозировать нормальный уровень маржи сельхозпроизводителей. Несмотря на рекорд производства, масличные с большой долей вероятности останутся устойчиво-доходными либо умеренно-доходными в зависимости от региона, агрокультуры, качества, логистики урожая и других факторов.



Из всех больших товарных категорий стагнацию либо минус в октябре демонстрировали овощи и картофель, где негативную динамику сформировали хозяйства населения. А, скажем, урожайность яблок у промышленных производителей юга страны тоже оказалась ниже прогнозной. Но данные не были окончательными. На эти сектора нужно смотреть в декабре, когда сбор завершится, а производители успеют отчитаться о собранных объемах.

