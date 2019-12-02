Революция глобальных платформ

Объединяющиеся глобальные агрокомпании-производители семян и средств агрохимии готовят революцию не просто в технологиях, а в фундаментальных бизнес-подходах. Пройдет совсем немного времени, и они будут обладать неизмеримо большей рыночной силой, чем теперь. Возьмем, к примеру, Monsanto, в прошлом году создавшую объединенную компанию с Bayer. О том, что это крупнейший производитель ГМО-семян, в курсе, наверное, уже каждый второй школьник. А знаете ли вы, что у Monsanto до 90% рынка молекулярных маркеров? Это прямой контроль над первичной генетической информацией. В сочетании с цифровой платформой Field View у Monsanto и сильным продуктовым портфелем у Bayer это потенциально (подчеркиваю — потенциально и предположительно) может дать на агрорынке синергетический эффект, сравнимый с эффектом от объединения Facebook, WhatsApp и Instagram в сфере новых медиа.



Несколько лет назад путем покупок этих бизнесов команда Марка Цукерберга сформировала пакетное и, что самое важное, уникальное рыночное предложение для потребителей и партнеров. Уникальное по охватам аудитории, набору, удобству и безальтернативности коммуникационных сервисов. По отдельности ни одна из трех компаний не имела бы такого влияния на рынок и потребителя. А за пару десятков лет до этого подобное прорывное решение реализовали в IT-сфере Билл Гейтс и его Microsoft, объединившие операционную систему Windows с браузером Internet Explorer. Выход пользователя Windows в глобальную сеть стал возможен только через IE. Имевший схожий потенциал Linux был по сути выведен из игры и маргинализирован. Эта операционка есть и сейчас, но многие ли из вас пользовались ей? А если пользовались, то надолго ли вас хватило? Вот в том-то и дело. На стороне Microsoft — готовое простое и удобное пакетное решение, которым многие годы, до появления Google, не обладал больше никто.



Есть и другие примеры, революционно и навсегда изменившие реальность в своей сфере. Самый яркий из последних — конечно же, Uber. Не буду подробно описывать этот кейс: все мы видим и понимаем, что рынки пассажирских перевозок, куда проникла технология Uber, больше никогда не будут прежними. На входе — такие же платформы в грузоперевозках. Термин «уберизация» занимает все более прочное место в тезаурусе россиян, не исключая и участников агросферы. Уверен, что появление своего Uber в глобальном и нашем АПК — вопрос если не нескольких лет, то ближайшего десятилетия. Для этого у мировых производителей агроресурсов (семян и СЗР) все готово: переупакованные в бизнес-решения научные знания, технологическое доминирование, инвестиции и, главное, масштабы. Три знаковых сделки — Dow-DuPont, ChemChina-Syngenta и Bayer-Monsanto - будут сравнимы для нашей отрасли с эффектом перевернутой доски в шахматной партии.



Я не вижу возможности избежать вхождения в бизнес-сферу пакетных решений, аналогичных описанным. Да и не уверен, что нужно их избегать: у них масса преимуществ, которыми трудно не воспользоваться, да и глупо игнорировать, если их берет на вооружение ваш конкурент. Однако мне не импонирует тоталитарность и безальтернативность новых укладов. В потребительской сфере они именно такие. Купите смартфон и попробуйте удалить вшитые в устройство и ненужные вам приложения. Получите обновление пользовательского соглашения — и попробуйте остаться пользователем, не нажав «Согласиться и продолжить». Скачайте в AppStore или GPlay безобидное приложение вроде сервиса скидок. И обнаружите, что сами же разрешили правообладателю собирать персональные данные, записывать аудио и видео с устройства или даже акцептовали отправку всего этого сторонним серверам без уведомления вас. Нас никто не спрашивает, правила формируются и меняются без нас. Помните, как на начальной странице Facebook было написано: «Это бесплатно, и всегда будет бесплатно»? И где теперь эта надпись?



Вы спросите, что делать? Да ничего: любой более-менее продвинутый пользователь прекрасно осознает, что за ним все равно следят — не спецслужбы, так массовые сервисы. Просто нужно извлекать из новой реальности пользу. Если вы про агросферу, то здесь нет оптимальных решений, но варианты возможны. Например, поставить на паузу приход на внутренний рынок безальтернативных «Uber-решений». На тот период, пока не вырастут российские альтернативы или пока три глобальных конкурента плюс BASF не реализуют схожие пакетные решения. В первое я не верю, второе более вероятно; но дело не в этом. Все работают над такими решениями и, несомненно, некоторые выведут на рынок. Вопрос только один: возникнет ли у сельхозпроизводителя ситуация выбора? Сможет ли он пользоваться сразу двумя платформами или, допустим, свободно перейти с одной на другую без неприемлемых неудобств и потерь для себя?



Вот в этом есть очень большие сомнения. И потом, имеется одна общая для всех платформенных решений черта: ни один из игроков-конкурентов не в состоянии на равных конкурировать с лидером-«фулллайнером».