От натурального к искусственному. Марина Сидак о потреблении сахара в России и мире

Введение налогов и акцизов на сахаросодержащие позиции вынуждает производителей пищевой продукции переключаться на сахарозаменители, тем самым снижая общее потребление сахара. В России этот вопрос пока находится на стадии обсуждения и дискуссий, но в августе 2019 года вышел проект «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». В нем предусмотрено сокращение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 5% за счет сокращения избыточного потребления гражданами соли, сахара и насыщенных жиров. В свою очередь, это создает риск уменьшения спроса на сахар со стороны индустриальных покупателей, а также может способствовать переходу на использование сахарозаменителей, в том числе населением.



Демонизация сахара в мире приводит к тому, что производители сахаросодержащих продуктов, в частности напитков, вынуждены переформатировать их состав, заменяя сахар искусственными подсластителями. Ярким примером этого является Таиланд, где потребление сахара за последние три сезона почти не изменилось и держится на уровне около 2,9 млн т в основном из-за сокращения спроса со стороны производителей безалкогольных напитков. В 2017 году в стране был введен налог на сахар. В течение 2019 года сбор удвоился для продуктов, где содержание сахара превышает 10 г на 100 мл. До этого в большей части напитков его доля составляла в среднем 10-18 г на 100 мл. Но после введения налога тайские производители стали изменять свою продукцию, чтобы избежать дальнейшего повышения сбора. В ближайшие четыре года они, скорее всего, увеличат долю выпуска продуктов с низким содержанием сахара до более половины от общего объема производства путем замены сахара искусственными подсластителями.



В то же время из-за введения налога на сахар в напитках импорт в Таиланд искусственных подсластителей, которыми производители стали замещать натуральный продукт, в 2018 году увеличился на 40%. В первую очередь возросли поставки из Китая и Индии: в совокупности ввоз искусственных подсластителей из этих двух стран составляет теперь примерно 75% от общего объема закупок страной данной продукции. Получается, что Таиланд, являясь одним из мировых лидеров по производству натурального тростникового сахара, попал в импортозависимость от сахарозаменителей.



В Китае к 2018 году сахарозаменители на основе крахмала из кукурузы — глюкозно-фруктовые сиропы с разным содержанием фруктозы — заместили примерно 3-4 млн т сахара. Все большее распространение в стране имеют такие подсластители, как аспартам (Е951), цикламат (Е952) и сахарин (Е954). В последнее время китайская государственная политика стала ограничивать развитие сектора сахарина (коэффициент его сладости — 300-500) в стране для защиты внутреннего рынка сахара, а также решения проблем окружающей среды, безопасности пищевых продуктов и здоровья потребителей. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, доза сахарина в 5 мг на 1 кг массы тела в день является опасной для здоровья. А, например, цикламат запрещен в США еще с 1969 года из-за обвинений в канцерогенности. Сейчас правительство Китая контролирует отрасль, ограничивая производство и продажи на внутреннем рынке, проводя ежегодный обзор производственных планов сахарина и стандартизируя его использование в качестве добавки в продукты питания. Эта политика направлена на снижение потребления подсластителей и сахарозаменителей, которые также заполонили китайский рынок в последние годы. Оба примера демонстрируют, что решение, на первый взгляд, одной проблемы (борьба с ожирением, диабетом и т. д. ) приводит к созданию другой (вопросы безопасности химических заменителей), несмотря на разный подход к политике в этих странах.



Как показывает мировая практика, введение налогов на сахаросодержащие напитки не дает ожидаемого результата по снижению проблемы ожирения, а значит, это решение не является оптимальным. Любое подобное регулирование должно основываться на исследованиях, и до сих пор ни одно из них не доказало, что такие налоги ведут к сокращению распространения ожирения или действительно влияют на поведение потребителей. Так, например, в США Западная Вирджиния и Арканзас ввели акциз на сладкие газированные напитки еще в 1951 и 1992 годах соответственно. Тем не менее введенный сбор не позволил уменьшить количество людей с избыточным весом: Западная Вирджиния уверенно занимает третье место в стране по количеству людей с ожирением (34,5%), а Арканзас — четвертое (33,8%).



Стоит посмотреть и другие цифры. Так, в Китае потребление безалкогольных напитков, по данным Euromonitor International, в 2018 году составило почти 411 л на человека в год, в США — 357 л, в Испании — 268 л, в Саудовской Аравии — 258 л, в Нигерии — 233 л, а в России — лишь 85 л. Возникает вопрос: о каком вообще ожирении вследствие потребления напитков с добавлением сахара в России может идти речь?



В свое время крупнейшие компании-производители сладких безалкогольных напитков, такие как Coca-Cola, PepsiCo и Dr. Pepper Snapple Group, потратили сотни миллионов долларов на борьбу с введением подобного налога более чем в двух десятках американских городов. Но впоследствии в попытках смягчить критику они согласились перестать продавать газировку в школах, а затем пообещали к 2025 году снизить калорийность своих напитков на 20%. Похоже, аналогичная ситуация складывается сейчас и в России.



В декабре 2019 года российские и международные компании — члены Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (PepsiCo, Coca-Cola, Red Bull, «IDS Боржоми», «Росинка», «Аквалайн», FAB) подписали Кодекс добровольных обязательств. Поддерживая национальный проект «Демография», компании пообещали сократить количество добавленного сахара в портфеле выпускаемых напитков на 10% до конца 2024 года. Производители планируют дополнить портфель малыми форматами упаковок, что поможет покупателям лучше регулировать количество потребляемого сахара. Также они приняли на себя обязательства максимально полно информировать потребителей о составе и пищевой ценности продукции и не рекламировать напитки с добавленным сахаром на детскую аудиторию.







Исключительно гуманные цели такой позиции Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод вызывают большие сомнения хотя бы потому, что им придется переформатировать свою продукцию, сохраняя при этом все вкусовые качества и фирменные особенности выпускаемых напитков, а значит, нести дополнительные затраты, так как инновации в низкокалорийных категориях стоят дорого. Кроме этого, производства низкокалорийных подсластителей и сахарозаменителей в России сейчас нет, поэтому их придется закупать за рубежом, что также будет негативно сказываться на себестоимости конечной продукции. Истинная причина кроется скорее в высоком риске введения специального акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки, законопроект которого в последнее время активно продвигают Минздрав совместно с Минфином. При этом Минздрав не дает официального научного обоснования большей пользы искусственных сахарозаменителей по сравнению с натуральным сахаром.



На самом деле существуют более действенные способы влиять на потребителя, например пропаганда сбалансированного питания и физической активности. В любом случае у потребителя на полке всегда должен быть выбор: натуральный сахар либо его натуральный заменитель или искусственный низкокалорийный подсластитель. И это будет более эффективно, нежели введение налогов или давление на потребителя. В противном случае продолжится активная замена всего натурального, возможно, более калорийного, но менее вредного, искусственным, зато низкокалорийным, без какой-либо пользы для организма человека.



По предварительной оценке, внутреннее потребление сахара в России в 2019 году составило 6 млн т. При этом существенного роста с 2017-го не наблюдается, а в связи с тем, что производители безалкогольной продукции взяли на себя обязательства по снижению количества добавленного сахара в портфеле производимых напитков на 10% к 2024 году, вероятность сокращения потребления натурального сахара в стране в пользу искусственных сахарозаменителей и подсластителей возрастает.



В то же время рост экспорта кондитерских изделий, объемы которого, по прогнозам, к 2024 году увеличатся на 400 тыс. т, может нивелировать этот риск. В структуре потребления сахара производители безалкогольных напитков в 2018-м занимали долю 5,4%, в то время как кондитерская промышленность — 24,2%. Введение акциза на безалкогольные напитки повлияет не столько на общую долю промышленного потребления (44,2%), сколько на удельный вес потребления сахара населением, если выбор последнего падет на продукты, содержащие искусственные сахарозаменители и подсластители. Однако перед промышленными потребителями сахара все равно стоит задача понизить содержание сахара и калорийность производимой продукции, сохранив привычный вкус. Это, безусловно, большое поле для инноваций и разработок, но в то же время уход от натурального к искусственному — и здесь выбор должен оставаться за конечным потребителем.



Вводить или не вводить Первый в мире акциз на сладкие газированные напитки был введен в Дании в 1930 году. Затем этот тренд распространился и на другие страны (США, Вьетнам, Мексика, Замбия, страны ЕС). В России о нем заговорили впервые в 2015-м, когда депутат Олег Михеев (фракция «Справедливая Россия») внес в Государственную Думу законопроект о введении акциза на сладкие газированные напитки и чипсы. Правительство России не поддержало данный законопроект, сославшись на то, что введение нового акциза противоречило бы указанию зафиксировать действующие налоговые условия на ближайшие четыре года, которое озвучил Президент страны в послании Федеральному Собранию в декабре 2014-го. Кроме того, как следует из заключения Правительства, предложение Михеева не было согласовано с законодательством в области охраны здоровья граждан и безопасности пищевых продуктов. После этого вопрос о введении акциза на сладкие газированные напитки в России поднимался неоднократно, и до сих пор на эту тему ведутся дискуссии и дебаты.

Сюкден