Футурология села

В прогнозировании развития села отсутствует традиционная для социального прогнозирования в целом точка опоры — позитивный зарубежный опыт. Мощные экономические силы продолжают вытягивать селян в города в странах, которые составляют основу ЕС — Франции и Германии. Город манит разнообразным образованием и работой, развлечениями, более высоким уровнем медицинского обслуживания. Вследствие компактности проживания затраты государства на одного человека в городе несоизмеримо ниже, чем в сельской местности. Поэтому несмотря на наличие работы, врача и учителя, а также буколические пейзажи с аккуратными домиками европейские деревни становятся все безлюднее или населяются мигрантами, чьи ценности и уклад жизни могут достаточно сильно отличаться от привычных коренному населению. Таким образом, если опираться на логику аналогий с Западом, то может показаться, что в ближайшей перспективе отток людей в города неизбежен и для России. Но аналитики РСХБ совместно с НИУ ВШЭ выявили тренды, которые могут нивелировать эту тенденцию в российских условиях.



Одними из главных направлений развития российского села являются роботизация и автоматизация сельского хозяйства. Они ведут к снижению значения физического труда, делают работу на селе легче и комфортнее. Высвобождают личное время для саморазвития и развлечений.



Рост спроса на органические и местные продукты — тоже важный тренд, ведь это рост спроса прежде всего на продукцию средних и малых предприятий, которые опираются не на эффект масштаба, а на уникальные особенности своей продукции. Потенциал развития данного сегмента рынка в России трудно переоценить. Во многом он связан с развитием внутреннего туризма и будет зависеть от поступательного развития российской экономики. Отечественный рынок насыщен собственными стандартными продуктами питания. Далее и производитель, и потребитель будут искать ниши для максимизации прибыли и полезности (utility).



Третий тренд — это переход к рациональному использованию природных ресурсов в рамках небольших фермерских и личных подсобных хозяйств. Это среди прочего и ответственная утилизация пищевых отходов (в компост, на корм скоту), отсутствие неразлагаемой индивидуальной упаковки продукта. Развитие альтернативной энергетики позволит снизить зависимость от центральных распределительных сетей, сделать малые формы хозяйствования более самодостаточными.



Развитие экологического и сельского туризма, переход деревни от аграрной производящей функции к рекреационной — одно из направлений, по которым российская деревня принципиально отличается от европейской. В то время как туристический потенциал французской деревни реализован, русское село стоит в начале этого пути. Поддерживающая инфраструктура — номерной фонд гостиниц, индустрия HoReCA — развита крайне неравномерно и в некоторых районах практически полностью отсутствует несмотря на наличие культурных памятников федерального и регионального значения и уникальных природных рекреационных ресурсов. В то же время сеть гостиниц, ресторанов и кафе — это один из каналов сбыта местной продукции, что можно наблюдать повсеместно. Так, в гостинице под Ростовом предлагают сыр из Ярославской области. В Японии, на горячих источниках, можно приобрести инжир и кукурузные початки из ближайшей деревни. Во французском поселке, рядом с туристическим офисом продаются паста из местных оливок и местное оливковое масло.



Возвратная миграция в село отдельных групп населения связана с развитием инфраструктуры передачи данных, ростом интернет покрытия. И это еще один важный тренд. Интернет уже сейчас позволяет работать удаленно многим — программистам, дизайнерам, копирайтерам, архитекторам. Интернет также дает возможность формировать лояльный пул клиентов и каналы сбыта фермерским хозяйствам (покупки через социальные сети и мессенджеры). Наибольший потенциал для возвратной миграции лежит на стыке двух технологий — интернета и виртуальной реальности (VR). В будущем развитие VR и пропускной способности каналов передачи данных позволит вернуть в сельскую местность часть офисных работников.



Расширение площади территорий, пригодных для сельского хозяйства и проживания тоже будет стимулировать развитие российского села. Яркой иллюстрацией того, как быстро может меняться климат, стала прошедшая зима в европейской части России. В центральном федеральном округе обошлось без сильных и продолжительных морозов. Устойчивый снежный покров так и не образовался. Такого не было за всю историю наблюдений. Данный тренд требует более глубокого изучения, но очень похоже, что Россия больше приобретет от глобального потепления, чем потеряет. Согласно последнему докладу Росгидромета об изменениях климата, в России растет теплообеспеченность агрокультур и количество осадков, что дает возможности для экстенсивного расширения производства. На всей территории страны регистрируется рост продолжительности солнечного сияния, что определенно делает комфортнее жизнь на уже обжитых сельских территориях.



Седьмой тренд — повышение требований к уровню образования жителей сельских территорий. Это следствие как цифровизации АПК, так и диверсификации занятости в сельской местности. Здесь важным является то, что развитие дистанционного образования поможет удовлетворить эти возросшие требования.



Изучение трендов развития сельских территорий позволяет сделать вывод, что оно по-прежнему в первую очередь связано с развитием технологий и ростом благосостояния общества. Но если на протяжении всей человеческой истории технологии выступали как центростремительная сила, — вытягивая людей из лесов и пещер в первые поселения, которые затем превращались в города и мегаполисы, — то на современном этапе технологии могут помочь развернуть процесс урбанизации вспять. Развитие сельских территорий требует комплексного подхода с опорой как на перспективные технологии (VR, альтернативная энергетика), так и на уже ставший привычным интернет и вполне традиционные подходы (развитие внутреннего туризма, АПК и транспорта). А влияние изменения климата может стать при этом неожиданным, но очень весомым бонусом.



Автор — руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

