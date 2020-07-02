Новый сезон для «Агроинвестора»

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В июле стартует 2020/21 сельскохозяйственный год. Так совпало, что для «Агроинвестора» вместе с новым сезоном начался и новый этап развития: Николай Лычев, возглавлявший редакцию более 15 лет, покинул свой пост. Пока высшее руководство проекта определяется с тем, кого назначить на эту позицию, исполнить обязанности главного редактора в этом номере поручено мне

Многие из вас, дорогие читатели, спикеры, клиенты, со мной уже давно знакомы. Другим известен только мой голос. Третьи вообще не знают о моем существовании, так как все это время «Агроинвестор» ассоциировался у них исключительно с одним именем.



Мое сотрудничество с «Агроинвестором» началось в далеком 2007 году, когда ныне бывший главный редактор предложил попробовать написать первую статью. Многое получалось не сразу, но наставник был мудр и терпелив. И уже через год мне — внештатному корреспонденту — предложили влиться в коллектив в качестве редактора. Последние пять лет я являюсь шеф-редактором печатной версии нашего журнала: ищу для вас новые и интересные темы, взаимодействую с авторами, редактирую и пишу тексты, держу под контролем весь процесс создания «Агроинвестора». Разве что «слово редактора» еще писать никогда не приходилось… Но, конечно, делаю все это я не одна. Помогают коллеги, которые, как и я, отдали проекту не один год и, которые в нашем маленьком, но высокопрофессиональном коллективе играют каждый свою важную роль.



Сельское хозяйство — это, пожалуй, моя карма, что, впрочем, мне очень импонирует. Родившись в селе, и прожив там заметную часть жизни, я очень болею за наш агропромышленный комплекс. К тому же что может быть интереснее, чем писать о надоях и привесах, урожайности и посевах, узнавать, как на этом всем можно заработать, куда и кому продать, и во что снова инвестировать полученную прибыль. Например, в этот раз я узнала о такой, только начавшей зарождаться у нас в стране теме, как экспорт сена. Кто бы думал, что сухую траву можно продавать шейху-фермеру из Саудовской Аравии и иметь на этом неплохую маржу? Про сухую траву — это я конечно утрирую. Компании, которые вкладываются в это производство, законно могут на меня обидеться, ведь произвести качественное сено как экспортный товар дорогого стоит. В общем тема — очень перспективная, государством уже лоббируемая. Подробнее — почитаете в свежем номере.



Июльский номер у нас вообще получился очень интересный и разнообразный. Сразу две статьи расскажут о кризисе. А точнее о влиянии кризисных условий на развитие рынков: АПК в целом и свиноводства. Каким будет результат производства сельхозпродукции по году не берутся точно прогнозировать ни отраслевые, ни ведомственные эксперты. Слишком много факторов влияния. В свиноводческом же секторе все намного более предсказуемо и прозрачно — объемы растут вверх, цены и маржа ползут вниз. Что будет дальше — в материалах Татьяны Кулистиковой и Алены Белой.



Так как новый зерновой сезон уже начался, это значит пришло время подводить итоги предыдущего сельхозгода. С цифрами, пояснениями, прогнозами на будущее и упором на экспорт, об этом рассказано в статье от одного из наших постоянных спикеров — руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского. Другой эксперт — директор по внешним коммуникациям Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030» Ирина Абрамычева — постаралась разобраться в особенностях совсем нишевого сегмента — производстве заменителей грудного молока. Вы спросите, а причем тут сельское хозяйство? А при том, что предприятия, занимающиеся этим направлением, могли бы потреблять такие компоненты молочного животноводства как молозиво и подсырная сыворотка, которые сейчас зачастую могут просто утилизироваться.



Конечно, это еще не все, о чем мы написали, а вы можете почитать. Но закончить хотелось бы другим. Мы вступили в новый этап развития. Впереди много работы, но работаем мы с удовольствием и поэтому создаем отличный контент. Читайте нас, подписывайтесь, обращайтесь за помощью и выступайте с предложениями и замечаниями. Этот сезон для нас должен быть лучше завершившегося!

