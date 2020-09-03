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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Вопрос, можно ли доверять данным официальной статистики, остается открытым

Когда ты работаешь в аналитическом бизнес-журнале, тебе все время приходится допытывать экспертов, аналитиков и участников рынка о том, что они думают о перспективах производства той или иной агрокультуры, того или иного вида мяса, молока, как оценивают экспорт-импорт сельхозпродукции по итогам года, или прирост отрасли в целом. Признаться, спикеры этого очень не любят: оценки зависят от множества факторов, всегда существует риск какого-либо форс-мажора или может случиться благоволение неведомых рынку сил. Однако сами эти эксперты, аналитики, участники рынка, а также переработчики, представители инвестиционных компаний, банков, различных ведомств и прочие, являющиеся нашими читателями, очень любят о таких прогнозах читать. Что делать, приходится допытывать и писать.



В этом номере мы попросили наших спикеров оценить будущий объем производства подсолнечника, в прошлом — сахарной свеклы и сахара из нее, в июньском — под финал сезона-2019/20 — традиционно спрашивали о зерне. Делать такие статьи, конечно, дело неблагодарное. Ведь когда наш журнал выходит из печати, зачастую эксперты уже успевают обновить свои прогнозы. Работа у них ведь тоже неблагодарная: ну как можно в мае определить сколько страна соберет пшеницы, если в это время в некоторых восточных регионах только начинается яровой сев? Да, есть какие-никакие данные статистики по площадям, среднемноголетним показателям урожайности, планы-оценки региональных минсельхозов, но многие, конечно, понимают, что доверять этой официальной информации нужно с натяжкой.



Да что тут говорить, пример, как у нас собираются статистические данные у меня, можно сказать, с детства был перед глазами: мама работала в районном отделе статистики как раз по сбору цифр о надоях, привесах, урожайности, посевах. Ей, как человеку совестливому, всегда приходилось переживать, подрисовывая некоторые цифры, потому что так велели в краевом центре, а краевому центру, конечно, спускали такой указ еще свыше. Да и сами сельхозпредприятия, а особенно фермеры, любили цифры чуть-чуть корректировать, что можно было легко отследить. Сегодня с этими данным статистики приходится работать и мне, и моим коллегам, и всему рынку. И, не думаю, что с официальной информацией сейчас стало лучше: если 15 лет назад в районном отделе статистики работало пять-шесть человек, то уже 10 лет назад — трое, а сейчас этот отдел и вовсе ликвидировали, объединив с еще несколькими. И дело тут, как понимаете, не только в цифровизации.



Возвращусь все-таки к прогнозам. Так как статьи под начало сезонов (зернового, свеклосахарного, масличного) мы пишем ежегодно, мне стало интересно посмотреть, как часто первые оценки урожаев, данные экспертами, попадают в цель. И этот анализ еще раз убедил меня в том, что прогнозы — дело совершенно неблагодарное. За последние четыре года более-менее близкими к реальности ранние оценки валового сбора зерна были только в прошлом году. В 2016-м и 2017-м эксперты урожай сильно недооценивали, а в 2018-м и 2019-м — переоценивали. Да и как тут прогнозировать, когда влияние основного фактора — погоды — с каждым годом становится все более непредсказуемым. Тем не менее, с уверенностью могу сказать, что оценки экспертов, как правило, намного более приближены к реальности, чем прогнозы главного аграрного ведомства. Честно сказать, складывается ощущение, что Минсельхоз у нас живет совершенно в другом мире…

