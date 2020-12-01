С какими результатами АПК закончит 2020 год

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Декабрь — время подводить итоги. На самом деле с учетом нашего производственного процесса суммировать результаты развития сельскохозяйственной отрасли мы начинаем уже с конца октября

Экспертов и участников рынка это часто нервирует, ведь как можно подводить итоги, когда до конца года осталось еще полтора-два месяца? Тем не менее основные тренды уже намечены, прогнозы на производство объявлены, урожаи практически собраны, и говорить о том, как сложился год, уже можно.



То, что этот год особенный, непростой, непредсказуемый, «Агроинвестор» писал, наверное, в каждом номере начиная с мая-июня. Да и в этот раз об этом не скажет только ленивый. Несмотря ни на что, сельхозпроизводители многих отраслей могут похвастаться хорошими результатами. Да и в целом АПК покажет рост, несмотря на сокращение экономики в целом.



В растениеводстве в уходящем году — высокие цены. Рекордные — на пшеницу, подсолнечник, рапс, сою, спустя нескольких неудачных лет поднялась стоимость и сахарной свеклы. Но даже на таком фоне оптимизма у аграриев немного. Регионы часто страдали от возвратных морозов весной и локальных засух летом. Полностью довольных результатами производства растениеводов нам найти не удалось: если радовал сбор подсолнечника, то разочаровывала урожайностью пшеница, если «выстреливала» сахарная соя, то был провал по сое. Поэтому хорошо заработать на реализации продукции получится не у всех. Недовольны сельхозпроизводители и вмешательством государства в рынок: это и введение квоты на экспорт зерна, и обещания повысить пошлину на вывоз главной масличной.



Овощеводы, работающие в закрытом грунте, по итогам 2020-го увеличат объемы, но вот ситуация с рентабельностью у них тоже не радужная. Из-за коронавирусных ограничений падал спрос на продукцию, а следом и цены. Потребление не восстановилось и после открытия общепита. Маржа будет ниже, уверены производители и эксперты.



В животноводстве ожидается сразу несколько рекордов. В мясном — по производству, потреблению и экспорту. Увеличение объемов последних двух удержало от падения цены на свинину (они почти такие же, как и годом ранее) и не позволило рухнуть стоимости мяса птицы. Однако маржинальность этих двух секторов все-таки подсократится, рост затрат никто не отменял. Производители молока тоже поработали неплохо: увеличение валового надоя в сельхозпредприятиях может достигнуть 5%, что станет самым высоким показателем за долгие годы.



Посмотрим напоследок, что в текущем году происходило и на рынке M&A. Сделки вроде бы совершались регулярно, и во втором полугодии даже активнее, чем в первом. Однако действительно впечатляющих слияний в 2020-м все-таки не было: к скупке зерновых активов ВТБ уже все привыкли, а в приобретении земли, перераспределении мясных предприятий и тепличных активов, в общем-то, никаких больших сюрпризов не случилось.



Что ж, этот интересный год все-таки завершается, и завершается, несмотря ни на что, не так уж и плохо. Редакция «Агроинвестора» желает вам, наши дорогие читатели, чтобы в 2021-м результаты вашей работы только улучшились: адекватных вам урожаев, качественной продукции, высоких цен и хорошей маржи!

