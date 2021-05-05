Что посеем и когда

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

По прогнозу Минсельхоза, яровой сев в России должен быть проведен на 51,5 млн т. О старте посевной мы писали еще в прошлом номере: выходить в поле отдельные сельхозпредприятия начали рано — в феврале, но вот в традиционный месяц массового старта весенней кампании — март — регионы начали сообщать о задержках и проблемах

Так, затянувшиеся дожди во многих районах Краснодарского края мешали приступить к севу поздних зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, сои. В центральных регионах за некоторыми исключениями аграрии работали в полях согласно плану, но только по срокам. Пересевать значительную часть озимых в планы многих из них точно не входило. А как сообщали «Агроинвестору» сельхозпроизводители, пересевать некоторым из них придется в этом году от 30% до 70% погибших озимых.



Таким образом, в стране пока остается под вопросом будущее производство сахарной свеклы и зерновых. Первую многие из компаний будут сеять гораздо позже, чем обычно, а это в случае не самых благоприятных погодных условий может негативно отразиться на ее росте и вызревании. Если же с погодой повезет, то результат может быть и лучше, чем годом ранее.



С зерновыми тоже не очень понятно. Часть озимых посевов погибла и будет пересеваться яровой пшеницей и ячменем, а это, скорее всего, меньшая урожайность. Плюс пересеять все пшеницей удастся не всем, а значит, пропорции производства других агрокультур могут измениться — в частности, больше, чем ожидалось, будут площади подсолнечника, сои и рапса.



Официальные данные, которые дает Минсельхоз, тоже свидетельствуют о более низких темпах посевной кампании. Если в 2020 году на середину апреля сев был осуществлен на 13,5% к прогнозной площади, то в 2021-м — лишь на 3,4%. И это даже меньше, чем в 2019-м: тогда на эту же дату посевные работы провели уже на 3,9 млн га, а в текущем году — только на 1,7 млн га, в 2020-м — на 7 млн га. В том числе яровые зерновые на 15 апреля посеяны на 4,1% от прогнозной площади (годом ранее — 14,9%), сахарная свекла — на 11% (54,5%), подсолнечник — на 0,8% (13,7%), яровой рапс — на 0,5% (7,6%), картофель — на 4,7% (6,8%), овощи — на 12,6% (14%). К севу сои на середину апреля аграрии в этом году еще не приступили, а годом ранее ею было занято 2% от плана.



Впрочем, все эти задержки хотя и несут в себе некоторые риски, пока не являются критичными, а прогнозы на производство основных агрокультур в России остаются благоприятными. Так, эксперты за последний месяц в основном повышали оценки сбора пшеницы, на середину апреля их ожидания находились в пределах 78-79 млн т, что, конечно, ниже прошлогоднего близкого к рекордному значения (85,9 млн т), но выше среднемноголетнего уровня. Производство ячменя пока прогнозировалось в районе 19,5-19,6 млн т (в 2020-м — 20,9 млн т), кукурузы — 14,5-15 млн т (13,9 млн т). Оценку урожая сахарной свеклы Минсельхоз тоже держал на прежнем уровне — не менее 40 млн т (годом ранее — 33,5 млн т). Конкретные цифры по ожидаемому сбору основных масличных в апреле аналитики называть пока не спешили. Но все они ожидали увеличения объемов производства и подсолнечника, и сои, и рапса.



Что же будет на самом деле, пока остается только гадать. Как показывает практика, природа может в корне изменить любые прогнозы. Ведь еще в осень мы уходили с опасениями, что озимые могут погибнуть в целом на 20% площадей, в основном за счет южных регионов. В апреле же оценка сократилась до 7%. Хотя и здесь все совсем неоднозначно: если на юге ситуация по озимым выправилась, то в Черноземье в середине апреля она еще выглядела совсем неясной.

