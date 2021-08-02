На село опять добавили денег

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Правительство решило выделить на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» еще 6 млрд руб. Получается, всего на ее реализацию в этом году будет направлено 40,5 млрд руб

Распределить дополнительную сумму планируется так: 2 млрд руб. направят на поддержку сельской ипотеки, что позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тыс. семей. Еще 2,8 млрд руб. направят на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой по проекту «Современный облик сельских территорий». Более 1 млрд руб. планируется вложить в создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 регионах.



Это, безусловно, важная новость. О дефиците кадров на селе наши аграрии не устают говорить каждый день. Именно поэтому многие из них активно инвестируют в социальные проекты в местах расположения своих активов: ведь для действующих и потенциальных работников важна не только зарплата, но и возможность учить и лечить своих детей, организовывать для них хороший досуг, не выезжая за пределы своего района, заниматься спортом, да и просто добираться в вечернее время домой по освещенным улицам.



Со стартом программы комплексного развития сельских территорий действительно во многих регионах нашей страны произошло немало улучшений. Скажу на своем опыте: в одном из сел Краснодарского края, где проживают мои родители, за последние полтора года полностью обновлен парк и капитально отремонтированы основные дороги. Стоит отметить, что до этого такие масштабные работы проводились, наверное, еще в советское время. Это, конечно, радует, но вот, допустим, с занятиями спортом все по-прежнему печально, местный физкультурно-оздоровительный комплекс «загнулся» еще лет 15-20 назад, а в темное время суток по некоторым улицам можно ходить только наощупь.



В этом и заключаются риски госпрограммы — развитие сельских территорий происходит не всегда комплексно. Понятно, что, несмотря на внушительные суммы в целом (всего с 2020-го по 2025 год на реализацию программы планируется пустить 1,5 трлн руб., хотя изначально было заложено почти 2,3 трлн руб.) и небольшую прибавку в текущем году, денег хватает далеко не всем и не на все, так как сделать по всей стране нужно очень и очень много. Поэтому региональные власти вынуждены выбирать объекты для вложений исходя из первоочередности — тот или иной отремонтировать/построить.



Среди целей программы — сохранение доли сельского населения, увеличение доходов сельских жителей, улучшение жилищных условий и развитие инфраструктуры. Предполагается, что жизнь и работа на селе станут привлекательнее, что в том числе позволит решить кадровые проблемы агросектора. Сами сельхозпроизводители делают немало, чтобы повысить уровень жизни на селе. Но некоторые задачи они не могут решать в отрыве от государства. И работу это необходимо активизировать, если мы хотим хотя бы если не привлечь новых, то удержать еще проживающих в сельской местности людей.



«Агроинвестор», в свою очередь, тоже старается обратить внимание всех заинтересованных сторон на социальный вопрос. Мы регулярно говорим об этом в наших статьях и новостях. И значимость таких проектов мы еще раз подчеркнем, награждая победителей в номинации «Социально ответственная инициатива» премии «Агроинвестор года». Если вы участвуете в жизни села, помогаете ему развиваться и становиться более привлекательным для жизни, то обязательно подавайте заявки на участие в нашем мероприятии на сайте https://award.agroinvestor.ru/. Это очень важно.

