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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Мнения

Время подводить итоги

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

И. Ганенко
И. Ганенко
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Декабрьский номер «Агроинвестора» — всегда особенный. В нем мы подводим предварительные итоги работы агросектора. Готовить материалы мы начинаем еще в ноябре, и оценки результатов в это время довольно ранние. Но, как показывает практика, предварительные показатели по фактическому производству обычно мало расходятся с итоговыми

2021 год можно назвать годом беспрецедентного роста затрат. Для многих отраслей увеличение себестоимости будет рекордным или близким к тому. Поэтому, несмотря на повысившиеся цены, сверхприбылей аграрии не получат. А те, кому еще и не повезло с погодой (растениеводы) или кто столкнулся с ветеринарными проблемами (животноводы), и вовсе могут понести убытки.

Тем не менее, в каждом из секторов АПК в этом году были и положительные моменты. Например, урожай зерна, несмотря на местами неблагоприятные погодные условия, собран очень даже неплохой и с очень хорошими показателями качества. Сборы масличных будут рекордными по рапсу и льну, близкими к рекордному — по подсолнечнику и сое. Вырастет производство сахарной свеклы, хотя дигестия ее и будет ниже.

Несмотря на сокращение господдержки и спад спроса, отмечавшийся в прошлом году, в тепличном секторе продолжают активно реализовываться инвестиционные проекты. В текущем — продажи свежих овощей восстанавливаются, и это позитивный фактор для закрытого грунта.

От погоды в этом году пострадали не только и не столько растениеводы, сколько животноводы. Проблемы с заготовкой кормов привели к изменению рационов и сокращению темпов роста продуктивности впервые за долгое время. Из положительного в секторе — рост объемов экспорта молочной продукции.

Откат ожидается в мясной отрасли, которая в последние годы была одним из устойчивых драйверов роста сельского хозяйства. Впрочем, позитив есть и здесь, и он тоже связан с развитием внешней торговли: увеличились объемы вывоза практически по всем видам мяса, а там, где не увеличились объемы (мясо птицы), значительно расширился круг стран-покупателей.

Конечно, мы не могли обойти стороной и общие финансовые итоги развития АПК. За первые девять месяцев 2021 года производство продукции сельского хозяйства в деньгах снизилось на 4,3%. Каким будет результат по году — эксперты и чиновники пока спорят.

Хочется верить, что, несмотря на все сложности и преграды для спокойного развития бизнеса, в этом году сельхозпроизводители смогут сохранить позитив. И, хотя работать становится все сложнее, маржа у большинства игроков, даже сократившись, остается на положительном уровне. От себя лично и коллектива всего проекта «Агроинвестор» желаю вам, дорогие читатели, спикеры и остальные участники рынка, только самых лучших показателей как в этом году, так и в наступающем 2022-м. И главное — оставайтесь с нами!

Инна Ганенко 

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