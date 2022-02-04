Системная недофинансированность

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Минсельхоз намерился сократить объемы субсидирования кредитов для аграриев. Первый план по снижению льготного финансирования, опубликованный в конце декабря прошлого года, вызвал крайне негативную реакцию со стороны отраслевых объединений, и уже в середине января данный проект постановления был отправлен на дополнительную проработку

Не прошло и недели, как на обсуждение был представлен новый проект. Снижение субсидирования может быть не таким резким, как предлагалось в первом варианте, но тем не менее отрасли все еще предлагают немного ужаться.



В плане льготного кредитования на этот год денег на новые займы (которые сельхозпроизводители решат взять в 2022 году) уже предусмотрено меньше — в совокупности на краткосрочные и инвестиционные цели лишь около 2 млрд руб.



Для многих аграриев, особенно средних и малых хозяйств, такие решения могут обернуться фатальными последствиями: ведь менять правила игры в ее середине — значит «повесить» на участников этой игры дополнительные расходы, которые они не закладывали изначально. И это при активном, подчас рекордном, росте затрат, наличии различных ограничений (в первую очередь речь о пошлинах на зерно и масличные) и перманентной недофинансированности отрасли. Ожидать при этом от сектора увеличения производственных показателей было бы слишком самоуверенно. Но такие ожидания, а порой и требования, тем не менее имеются.



Что такое недофинансированность бизнеса, «Агроинвестор» знает не понаслышке. Развиваться в подобных условиях, наращивать объемы и эффективность очень сложно. Хорошо бы это наконец-то уже понять тем, кто решает, сколько, когда и кому будет выделено денег. Хотите высоких результатов — тоже вносите свою лепту.

