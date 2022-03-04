Еда продолжает дорожать

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

И вновь Минсельхоз предупреждает о возможном росте цен на основные виды продовольствия. По оценке ведомства, в 2022 году продолжат дорожать молочная продукция, хлеб, сахар и овощи

Впрочем, вряд ли для кого-то это стало сюрпризом, с учетом увеличения затрат на производство продуктов питания повышения не могло не произойти.



Официальная статистика на момент подготовки номера в печать была доступна только за январь. За последний год розничные цены на продовольствие в целом выросли более чем на 12% (по состоянию на первый месяц этого года). Увеличение к декабрю 2021-го составило 1,5%. Что касается упомянутых товаров, то хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на полке на 10,6% по отношению к январю прошлого года и на 0,8% к декабрю, «молочка» — на 10,8% и 1,3% соответственно, сахар — на 17,1% и 2,5%, плодоовощная продукция — на почти 16% и 6,6%.



Сопоставимы ли эти приросты с увеличением цен у аграриев? Да, но лишь частично. Последние доступные у Росстата на конец февраля данные — за декабрь 2021-го. Так, зерно по итогам последнего месяца прошлого года стоило дороже, чем в то же время в 2020-м, на 9%, сырое молоко — на 7%, свекловичный сахар — на 13%, овощи — на 11%. Из цифр понятно, что свою лепту в повышение стоимости продовольствия вносит и сам ретейл. Поэтому «винить» только производителей вряд ли стоит. А у нас зачастую все сводится лишь к этому: вспомним про «заморозку» розничных цен на сахар и подсолнечное масло.



Каким будет ответ государства на складывающуюся ситуацию — скоро увидим. Одной из мер сдерживания цен могут стать субсидии производителям данных продуктов. Конечно, это для сектора будет более эффективным решением, чем фиксация стоимости товаров.



Между тем меняется сам потребительский рынок, и вопрос цены, пока хоть и остается самым главным, дополняется другими факторами выбора того или иного продовольствия. В мартовском номере у нас об этом большая статья. Читайте внимательно!

