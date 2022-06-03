От стратегии к результату

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Сергей Жестянников о том, почему южные регионы страны активно привлекают средства федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», а северные практически в ней не участвуют



Федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) дает значительные возможности для привлечения средств на решение проблем развивающихся сельских территорий. Только на 2022 год из бюджета страны на эти цели выделено 40,7 млрд руб. Активно используют ресурс КРСТ южные регионы. Годовые суммы, привлеченные отдельными субъектами РФ, превышают 1 млрд руб. Например, Ростовской области в 2021 году выделено в целом (из федерального и регионального бюджетов) 1,4 млрд руб. (цифры здесь и далее взяты с официальных сайтов региональных администраций), Волгоградской — столько же в 2022-м. Второй год подряд в тройке лидеров программы Адыгея — в 2021-м республика получила около 1 млрд руб., в 2022-м — 1,5 млрд руб. Калмыкия с населением в 271 тыс. человек в этом году претендует на федеральную поддержку в сумме более миллиарда.