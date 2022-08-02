Поможет ли кризис новым инвестициям

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Аналитическое агентство InfoLine проанализировало итоги импортозамещения товаров потребительского сектора в России с 2010 по 2021 год. Доля зарубежной продукции в общем объеме продовольственных товарных ресурсов розничной торговли за прошедшие 10 лет снизилась на 10%

Если в 2010-м соотношение было 66% на 34% в пользу отечественных товаров, то в прошлом году уже 76% на 24%. Больше всего иностранных продуктов питания и напитков в 2021-м поступало из стран Евросоюза (44%) и ЕАЭС (28%).



Наибольшего успеха, в частности, удалось достичь в свино- и птицеводстве, производстве овощей. Так, свинину на российском рынке получилось заместить полностью: доля импорта в этом сегменте сократилась с 47% до нуля. Неплохие показатели по птице: ввоз уменьшился с 18% до 5%. А доля зарубежных овощей опустилась с 50% до 15%. Самыми же зависимыми от импорта являются категории фруктов, алкоголя, кондитерских изделий и шоколада, сыров.



При этом в продовольственном секторе ситуация лучше, чем в других отраслях. По оценке InfoLine, в эту категорию с 2014 по 2021 год было вложено более 6 трлн руб. и реализовано около 2 тыс. крупных инвестиционных проектов.



Новая реальность, в которой АПК оказался с конца февраля, потенциально угрожает притоку вложений. Однако, как показало исследование, проведенное уже «Агроинвестором», не все так однозначно. В первые месяцы этого года денежные вливания в отрасль действительно немного сократились, но мир стоит на пороге очередного продовольственного кризиса, и инвестиции в производство еды будут оставаться актуальными, несмотря на все риски.

