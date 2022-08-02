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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Мнения

Поможет ли кризис новым инвестициям

Инна Ганенко

| Агроинвестор |

И. Ганенко
И. Ганенко
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

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Аналитическое агентство InfoLine проанализировало итоги импортозамещения товаров потребительского сектора в России с 2010 по 2021 год. Доля зарубежной продукции в общем объеме продовольственных товарных ресурсов розничной торговли за прошедшие 10 лет снизилась на 10%

Если в 2010-м соотношение было 66% на 34% в пользу отечественных товаров, то в прошлом году уже 76% на 24%. Больше всего иностранных продуктов питания и напитков в 2021-м поступало из стран Евросоюза (44%) и ЕАЭС (28%).

Наибольшего успеха, в частности, удалось достичь в свино- и птицеводстве, производстве овощей. Так, свинину на российском рынке получилось заместить полностью: доля импорта в этом сегменте сократилась с 47% до нуля. Неплохие показатели по птице: ввоз уменьшился с 18% до 5%. А доля зарубежных овощей опустилась с 50% до 15%. Самыми же зависимыми от импорта являются категории фруктов, алкоголя, кондитерских изделий и шоколада, сыров.

При этом в продовольственном секторе ситуация лучше, чем в других отраслях. По оценке InfoLine, в эту категорию с 2014 по 2021 год было вложено более 6 трлн руб. и реализовано около 2 тыс. крупных инвестиционных проектов. 

Новая реальность, в которой АПК оказался с конца февраля, потенциально угрожает притоку вложений. Однако, как показало исследование, проведенное уже «Агроинвестором», не все так однозначно. В первые месяцы этого года денежные вливания в отрасль действительно немного сократились, но мир стоит на пороге очередного продовольственного кризиса, и инвестиции в производство еды будут оставаться актуальными, несмотря на все риски.

Еще одно направление, в котором эксперты видят первоочередную перспективу, это импортозамещение не готовой продукции, а средств для ее производства — техники, СЗР, семян, генетики и т. д. Хотя, несмотря на весь позитивный настрой государства и повышение поддержки данного направления вложений, полностью избавиться от иностранных товаров здесь вряд ли получится, да и не нужно. Важнее сохранить уже налаженные связи и развивать новые. Что об этом думают эксперты и что в действительности планируют инвесторы — читайте в этом номере.


Инна Ганенко 

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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