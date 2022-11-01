Аграриям добавили кадровых проблем

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Объявленная в стране частичная мобилизация в первые дни вызвала панические настроения в АПК

На это у отрасли, конечно, есть все основания: в момент продолжающегося сбора урожая получить сверху еще один риск к уже имеющимся проблемам с поставками составляющих производства и дорожающими ресурсами не хотелось никому. Тем более что в секторе наблюдается перманентная нехватка персонала. Как показало прошлогоднее исследование международной рекрутинговой компании Hays, в нашей стране порядка 76% работодателей сталкиваются с серьезным кадровым дефицитом, причем сельское хозяйство является лидером среди других сегментов экономики — 78% респондентов отмечали тогда нехватку самых разных аграрных профессий. Однако, составляя список причин и отраслей, работникам которых положена отсрочка, правительство этот вопрос не учло. Поэтому решать проблему сельхозпроизводителям пришлось кто как может.



Хорошо, что в отдельных регионах местные власти с пониманием отнеслись к агропроизводителям и старались помочь хотя бы частично сохранить призванный на специальную военную операцию персонал. Теоретически работники сельского хозяйства, наравне с представителями некоторых других отраслей (промышленности, торговли, образования, здравоохранения и др.), могут рассчитывать на бронь. Но только по отдельным специальностям. Сохранить все кадры все равно не удастся, да и удастся ли вообще. О том, как мобилизация может повлиять на отрасль, вы можете прочитать в статье «Кормить нельзя служить».



Государство же пока об этом, кажется, еще не задумывалось. По крайней мере, в обновленной Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года практически ничего не говорится (подробнее о ней — в статье «Новая стратегия роста»). С одной стороны, утверждена она была за неделю до объявленной частичной мобилизации, с другой — трудности с кадровым составом в отрасли возникли не в этом году, и ситуацию даже без призыва сотрудников на СВО сложно было назвать позитивной. Стоит надеяться, что хоть какие-то меры поддержки сельхозпроизводителей по этому направлению тоже будут разработаны, иначе как — а главное, кому — выполнять задачи обеспечения продовольственной безопасности страны?

