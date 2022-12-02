АПК растет вопреки новым вызовам

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В декабре «Агроинвестор» традиционно начинает подводить итоги развития агроотрасли за год. Предварительные оценки прироста АПК выглядят очень оптимистично — +3,5% к показателю 2021-го

Это выше средней прибавки за последние пять лет и особенно неплохо с учетом нестабильной обстановки в стране, которая вызвана большим количеством стрессовых факторов. Хороший результат опирается на ряд рекордов производства как в растениеводстве, так и в животноводстве, но падение доходов населения и его отток не способствуют повышению потребления продовольствия. В совокупности с рекордными объемами выпуска продукции это может привести к увеличению запасов и дальнейшему падению цен, а вслед за этим и рентабельности.



Сокращение доходности производства уже наблюдается в ряде секторов и прежде всего в растениеводстве. Цена на основные зерновые опустилась до критически низкого уровня. Прежней прибыли не дают даже всегда высокорентабельные масличные. И только сахарная свекла благодаря хорошей стоимости сахара дала неплохо заработать ее производителям.



Предприятия, занимающиеся тепличными овощами и сырым молоком, в этом году финансовыми результатами тоже должны быть довольны. Цены на эту продукцию увеличились, что стимулирует инвесторов делать новые вложения. Продолжает наращивать объемы мясная отрасль. И это несмотря на насыщенность рынков свинины и птицы. Тем не менее эти сектора остаются драйверами общего прироста: за 12 месяцев 2022-го их производство увеличится не менее чем на 8 % и 3 % соответственно.



Подробнее о предварительных итогах этого года вы можете почитать в декабрьском номере. И конечно желаю всем участникам аграрного рынка от себя лично и всей команды «Агроинвестора» дальнейших успехов, высокой маржи, стабильного спроса и новых инвестиций!

