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Какие резервы нужны стране?

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Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Недавно президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину взять под личный контроль вопрос обеспечения финансового результата компаний, работающих в АПК. Кроме того, он потребовал не экспортировать всю производимую в стране продукцию сектора, поскольку России нужны свои резервы

«Что у нас здесь будет происходить? Мы <…> не можем наверняка определить. Поэтому нам стабильные резервы обязательно нужны <…> и надо это сохранить», — подчеркнул президент. Путин также добавил, что ситуация с производством продукции АПК в России сейчас хорошая, чему помог целый ряд принятых ранее решений. «Надо дать этому сектору заработать, получить прибыль, чтобы они могли средства вложить в результат урожая 2023 года, в переработку, в животноводство», — сказал он.

Президент, конечно, прав. Но ситуация все-таки очень неоднозначная. Некоторого продовольствия в стране с избытком, и этот избыток давит на цены производителей и, соответственно, их прибыль. В стране и так действует ряд ограничений на вывоз аграрных товаров, и есть риски, что будут введены новые. Существует и возможность возвращения к регулированию цен, в частности на сахар. В то же время продажи продуктов питания в основных российских розничных сетях по итогам 2022 года сократились в натуральном выражении на 5% по сравнению с 2021-м. При этом в деньгах реализация выросла на 12-15%, что объясняется высокой инфляцией. Из-за нее же, в общем-то, люди и стали покупать меньше еды. Сказался также и отток населения.

Аграриям в прошлом году не стало легче работать, и эти сложности все еще сохраняются, а им грозят очередными ограничениями деятельности. Что же делать? Логика подсказывает, что нужно заходить с другого конца: создавать такие условия для жизни, чтобы никому не только не хотелось уезжать, а наоборот — хотелось приехать. Больше людей, лучше условия для жизни, выше доход — активнее спрос. Активнее спрос — выше внутренние продажи и ниже цены. Выше продажи — больше возможностей для роста прибыли и наращивания производства. Больше возможностей на внутреннем рынке — меньше желание у компаний искать другие направления сбыта. Хотя если отрасль будет активно развиваться, то расширение экспорта видится вполне логичным продолжением истории. В принципе, так и было до недавнего времени. А теперь мы вновь катимся назад?

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