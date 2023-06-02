Приближаясь к новому зерновому году

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В последний месяц сезона 2022/23 эксперты и аграрии вступали довольно оптимистично

По крайней мере, в середине мая на Всероссийском зерновом форуме в Сочи звучали в основном позитивные прогнозы. Сам Минсельхоз тогда оценивал будущий зерновой урожай в 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы. Это, конечно, меньше прошлогоднего рекорда (158 млн т зерна в целом), но на уровне среднего за последние семь лет показателя. Впрочем, на мероприятии были представлены и более позитивные прогнозы — до 132 млн т по зерну и до 85 млн т по пшенице. Более оптимистичной, чем ожидания российского агроведомства, выглядела и майская оценка Минсельхоза США — 81,5 млн т главной зерновой культуры. Ясно одно: при любом из озвученных выше сценариев зерном страна будет обеспечена с избытком, особенно с учетом рекордных переходящих запасов.



В июне аграрии южных регионов приступят к сбору озимых, хотя посевные работы по поздним культурам будут продолжаться и в июле. В конце прошлого года министерство совместно с регионами сформировало плановую структуру площадей. По мнению главы ведомства Дмитрия Патрушева, ее соблюдение позволит стране получить урожай, который обеспечит и внутренние потребности, и экспортный потенциал.



Возможности вывоза зерна у России в новом сезоне хорошие. Прогноз Минсельхоза США на 1 млн т больше, чем в уходящем сельхозгоду, — 45,5 млн т. По объему экспорта наша страна может значительно опередить ближайшего преследователя — Евросоюз (38 млн т), хотя этим уже вряд ли кого-то можно удивить. Все это на фоне сохраняющихся пошлин, проблем с инфраструктурой и высокой стоимости логистики. Об этих и других факторах влияния на зерновой рынок — читайте уже в следующем, июльском номере.

