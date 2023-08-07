Доходы зерновой отрасли пока вряд ли будут расти

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Рентабельность сельхозпроизводства в России в 2023 году может опуститься до 16% с учетом субсидий, тогда как в 2022-м она в среднем была на уровне 20%, а в 2021-м — 25,6%, поделилась недавно оценкой замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, основная причина падения доходности — низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно

Данные Росстата подтверждают: рентабельность в сельском хозяйстве сокращается: если еще в 2021-м в среднем по отрасли она достигала почти 29 %, то по итогам первых трех месяцев этого года снизилась до 22 %. При этом если в животноводстве показатель остается достаточно стабильным на протяжении последних пяти лет — около 12-13,5 %, то в растениеводстве рентабельность выросла с почти 24 % в 2018-м до 54,6 % в 2021-м и опустилась до 37,9 % по итогам 2022-го, а затем до 31 % в первые три месяца 2023-го. Еще более резкие скачки отмечаются именно по направлению «Выращивание зерновых культур»: 2021-й аграрии закончили со средним результатом более 63,4 %, прошлый год — с 43,8 %. За январь — март 2023-го показатель упал до 28,1 %.



В агроведомстве проблему также видят. В июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства говорил, что рентабельность производителей зерновых за год снизилась почти в два раза. По мнению главы ведомства, произошло это в результате «неисполнения российских требований по “зерновой сделке”», вследствие чего у аграриев значительно выросли транспортные расходы при экспорте. Недополученный доход министр оценил в 130 млрд руб. Правда, сами участники рынка в недополучении доходов винят действующие пошлины на вывоз зерна. По оценке Российского зернового союза, к апрелю текущего года суммарные потери сельхозпроизводителей от пошлин превысили 1 трлн руб. Отменять их пока никто не собирается, а это значит, что данная цифра будет только расти.

