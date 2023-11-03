Значимый сегмент агробизнеса

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Изначально читательская аудитория «Агроинвестора» состояла в основном из агрохолдингов, крупных, средних сельхозпредприятий. Однако рынок менялся, а вслед за ним расширялся и круг читателей. В стране при сокращающемся общем числе КФХ стало появляться все больше эффективных малых хозяйств, фермеров, которые нацелены на получение высоких производственных и финансовых результатов

За последние 10 лет доля КФХ в общем производстве сельскохозяйственной продукции выросла с 9,8% (в 2013-м) до почти 16% (в 2022-м). В том числе товаров растениеводства фермеры производят почти четверть всего российского объема, животноводства — 6%. Они собирают 30% от общего урожая зерна, дают стране 9% молока и 3% мяса.



Значимость данного сегмента увеличивается. Так что неслучайно даже в Премию «Агроинвестор года» с 2021-го была добавлена номинация «Фермер года», а с 2022-го — в нескольких номинациях появилась категория «КФХ» (кстати, прием заявок для участия в Премии «Агроинвестор года — 2023» уже стартовал: https://award.agroinvestor.ru/).



Однако, несмотря на все заслуги фермерства, еще до недавнего времени сектор был несколько обделен вниманием государства. Хозяйства жаловались на недостаточную поддержку, сложности с получением льготных кредитов, проблемы со сбытом продукции и т. д. Лишь несколько лет назад были запущены федеральные проекты по поддержке МСП, фермеров и сельхозкооперативов. Правда, как говорят сами участники данного рынка, получить какой-либо грант на развитие не так уж и просто, потому что нужно выполнить ряд определенных условий, которые, увы, не всем по плечу.



Возможно, в лучшую сторону что-то изменит законодательная инициатива об определении понятия «фермерская продукция», уже поддержанная Минсельхозом. Ведомство считает, что принятие такого закона будет способствовать развитию малых форм хозяйствования и поможет продавать фермерские товары в торговых сетях. Кроме того, теперь и потребители смогут быть уверены, что продукция, на которой указано, что она фермерская, действительно произведена малым агробизнесом. Зачем это нужно и как будет работать, вы сможете прочитать уже в следующем номере «Агроинвестора».

