И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Абсолютные значения выручки и себестоимости российских сельхозорганизаций выросли за период с 2007 по 2023 год в 6,8 и 6,3 раза соответственно, подсчитал недавно Минсельхоз. В 2022-м размер прибыли снизился, что было связано с повышением себестоимости продукции на 13,7%, в то время как выручка увеличилась лишь на 9%

На показатель также повлиял 19%-ный рост коммерческих, управленческих и прочих расходов, объясняла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в декабре. Тогда она ожидала, что по итогам 2023 года ситуация стабилизируется. Как было видно по данным отчетов на тот момент, увеличение прибыли аграриев ожидалось на уровне 1,2 п. п., или на 9,8 млрд руб.



Понятно, что цифры ведомства средние по отрасли, и при текущей экономике и политической обстановке они выглядят вполне оптимистично. Правда, сами сельхозпроизводители — и крупные, и средние, и мелкие — тот же ежегодный рост себестоимости оценивают гораздо выше — в 20-40% в зависимости от региона, масштаба и направления производства и других факторов. Соответственно, все или почти все увеличение выручки «съедается» возросшими затратами.



Однако не может не радовать, что объем поддержки сельского хозяйства из федерального бюджета в наступившем году вырастет на 30% (124,4 млрд руб.), до 558,6 млрд руб. Дополнительные средства пойдут на реализацию четырех государственных программ, курируемых Минсельхозом: развития АПК, комплексного развития сельских территорий, эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и мелиоративный комплекс, а также на федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы. Вопрос — до кого и в каком количестве дойдут эти деньги? Ведь нередко в разговоре с «Агроинвестором» аграрии признаются, что условия получения отдельных субсидий совсем не просты, а суммы выплат невелики (если компания, конечно, не является крупным агрохолдингом). Так что многие из них даже не пытаются претендовать на эту поддержку и по-прежнему рассчитывают только на свои силы.

