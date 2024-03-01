Деньги на АПК

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В этом году в бюджете на поддержку агропрома заложены 529 млрд руб. (в 2023-м — 541 млрд руб.), сообщила недавно замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. При этом если на развитие сельских территорий и вовлечение в оборот сельхозземель, а также мелиоративный комплекс денег в 2024-м добавят — плюс 4,7 млрд руб. и 6,2 млрд руб. соответственно, то на основной госпрограмме — «Развитие сельского хозяйства» — сэкономят

Пока на нее предусмотрено сразу на 49,5 млрд руб. меньше. Однако и прошлый год начинался с более низких показателей финансирования, напоминала Фастова, высказывая надежду, что агроведомству «удастся изыскать источники», и бюджет на текущий год получится не менее 2023-го.



На что же пока выделено меньше денег? На финансовое возмещение производителям зерновых части затрат — 10 млрд руб. против 29,8 млрд руб. в 2023-м (правда, и в прошлом году изначально было 10 млрд), на поддержку производителей картофеля и овощей — 4,5 млрд руб. вместо 4,62 млрд руб. годом ранее. На межбюджетные субсидии планируется выделить 85,47 млрд руб. вместо 123,175 млрд руб. в 2023-м. И в частности, такой тип выплат по программе «Экспорт продукции АПК» на стимулирование производства масличных, а также капексы по этому направлению и вовсе отсутствуют.



Вряд ли такие новости сильно воодушевляют сельхозпроизводителей. Они уже, уставшие от всяческих ограничений, смотрят на рынок не очень позитивно. Некоторые говорят о сокращении посевных площадей. Эксперты подтверждают этот тренд. Так, аналитическая компания «ПроЗерно» прогнозирует, что площадь ярового сева будет сразу на 800 тыс. га меньше, чем в прошлом году. О перспективах посевной кампании — 2024 вы сможете почитать уже в следующем номере, а в этом мы подведем итоги развития отрасли в 2023-м и расскажем, чего еще ждать аграриям в текущем году.

