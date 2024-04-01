Кто будет работать в АПК

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Кадровая проблема для сельского хозяйства всегда была актуальна, а в последние два года она значительно усугубилась. Откуда взять работников на селе, если в целом по стране за этот период, согласно данным Росстата, население сократилось почти на 800 тыс. человек: на 1 января 2021-го насчитывалось около 147 млн людей, а на ту же дату в 2024-м — лишь 146,2 млн

С естественным приростом также все не очень хорошо. Рождаемость в России будет падать до 2027-го, а естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует статистическое ведомство.



Эксперты кадровой отрасли тоже, увы, не оптимистичны и ожидают в этом году лишь нарастания проблемы. Не хватает и узких специалистов, и обычных сезонных рабочих, и управляющего персонала. Сами сельхозпроизводители порой ведут настоящую битву за сотрудников — регулярно повышают зарплату (иногда и не по одному разу в год), предоставляют всевозможные льготы, стараются не «выставлять» самых лучших на всеобщий показ, чтобы о них не узнали соседи и не переманили. Есть и конкуренция с другими, более высокооплачиваемыми секторами экономики...



Что же делать отрасли, чтобы через несколько лет в ней было кому работать? Ведь даже если представить, что массово эмигрировать в другие страны нужда у россиян отпадет, потоки свежих кадров в агропром вряд ли хлынут. Новых рецептов здесь нет, и в первую очередь нужна системная, последовательная работа по повышению привлекательности АПК, развитию регионов, сельской местности, внедрению новых образовательных программ. Но все это задачи, на решение которых потребуются годы, и пока, кажется, они не являются первоочередными для государства. Скорее всего, в ближайшей перспективе кадровый дефицит так и будет одной из главных бед российского агрария.

