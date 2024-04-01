разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Кто будет работать в АПК

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Кадровая проблема для сельского хозяйства всегда была актуальна, а в последние два года она значительно усугубилась. Откуда взять работников на селе, если в целом по стране за этот период, согласно данным Росстата, население сократилось почти на 800 тыс. человек: на 1 января 2021-го насчитывалось около 147 млн людей, а на ту же дату в 2024-м — лишь 146,2 млн

С естественным приростом также все не очень хорошо. Рождаемость в России будет падать до 2027-го, а естественная убыль населения сохранится до 2046 года, прогнозирует статистическое ведомство.

Эксперты кадровой отрасли тоже, увы, не оптимистичны и ожидают в этом году лишь нарастания проблемы. Не хватает и узких специалистов, и обычных сезонных рабочих, и управляющего персонала. Сами сельхозпроизводители порой ведут настоящую битву за сотрудников — регулярно повышают зарплату (иногда и не по одному разу в год), предоставляют всевозможные льготы, стараются не «выставлять» самых лучших на всеобщий показ, чтобы о них не узнали соседи и не переманили. Есть и конкуренция с другими, более высокооплачиваемыми секторами экономики... 

Что же делать отрасли, чтобы через несколько лет в ней было кому работать? Ведь даже если представить, что массово эмигрировать в другие страны нужда у россиян отпадет, потоки свежих кадров в агропром вряд ли хлынут. Новых рецептов здесь нет, и в первую очередь нужна системная, последовательная работа по повышению привлекательности АПК, развитию регионов, сельской местности, внедрению новых образовательных программ. Но все это задачи, на решение которых потребуются годы, и пока, кажется, они не являются первоочередными для государства. Скорее всего, в ближайшей перспективе кадровый дефицит так и будет одной из главных бед российского агрария.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №04, апрель 2024

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2024
Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов

«Агроинвестор»

Сев без оптимизма. Погода для полевых работ складывается благоприятная, но плохая конъюнктура сдерживает планы растениеводов
Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране

«Агроинвестор»

Лидеры росли наравне с рынком. Топ-25 крупнейших производителей выпустили 61% комбикормов в стране