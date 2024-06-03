Те, кто выживет, заработают?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

По данным Росгидромета, в 2023 году в целом на территории России было зафиксировано 1191 опасное погодное явление, из которых 448 нанесли значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения и прежде всего АПК. 2024-й принес новые сюрпризы — паводки, заморозки, засушливые явления

Только из-за аномальных минусовых температур в мае режим чрезвычайной ситуации вводили почти в десятке регионов страны (подробнее — в статье «Урожай «горит», вымерзает и тонет»). За три недели этого месяца эксперты неоднократно корректировали свои прогнозы урожая зерна в сторону снижения. Впереди несколько месяцев роста различных агрокультур, и результаты уборки могут быть совсем непредсказуемыми.



То ли еще будет! Экономисты из Потсдамского университета подсчитали, что к 2050 году глобальное изменение климата принесет человечеству убытки на сумму не менее $38 млн, что эквивалентно сокращению мирового ВВП на 19% по сравнению с гипотетической ситуацией без потепления. Экономический ущерб, наносимый меняющейся погодой, в шесть раз серьезнее, чем считалось ранее, подтверждают и эксперты Национального бюро экономических исследований. К концу века люди вполне могут стать на 50% беднее, чем были бы, если бы не изменение климата. Средние доходы населения в течение следующих 26 лет упадут почти на 20% по сравнению с тем, какими они могли быть без климатического кризиса.



Впрочем, так далеко ходить не нужно. Уже в этом году банкротство из-за потерь урожая угрожает многим аграриям и в первую очередь — небольшим хозяйствам. С другой стороны, сокращение валового сбора зерна будет способствовать повышению цен на него. Такие тенденции начались уже в мае. Стало быть, те, кто выживет и кто сумеет выйти на неплохие объемы, заработают. А может быть, и нет, так как сохраняются и другие негативные факторы влияния на агропроизводство. На госуровне, кстати, в этом году ожидают его снижение. До каких уровней и почему — читайте в статье «Падение неизбежно?».

