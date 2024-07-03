Что готовит 2024/25 сельхозгод?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В России стартовал новый зерновой сезон. Еще пару-тройку месяцев назад у экспертов и аграриев на него были большие надежды: урожай зерновых культур предварительно оценивался меньше, чем прошлогодний, что могло поддержать цены и рентабельность производителей, которые третий год живут в условиях падающей доходности. На деле валовой сбор действительно сократится, но гораздо значительнее, чем ожидалось

На фоне негативных прогнозов стоимость зерна стала расти еще в мае, однако уже во второй половине июня цены пошли вниз. Теперь участники данного рынка сильно сомневаются, что потери урожая из-за погодных катаклизмов удастся возместить. Слишком сильно выросли их затраты, в том числе из-за дополнительных вложений на пересев и/или поддержку пострадавших от заморозков/засухи посевов.



Прогнозы международных аналитиков по производству пока еще не выглядят критично. Тот же Минсельхоз США ожидает урожай пшеницы в России на уровне 83 млн т (июньский прогноз), что лишь на 1% меньше среднего показателя за пять лет. Оценка включает 59 млн т озимого зерна и 24 млн т ярового (без учета Крыма и новых регионов). Общие уборочные площади пшеницы ведомство оценивает в 28,1 млн га — на 3% меньше, чем в прошлом году.



Аналитики подчеркивают, что влияние заморозков, накрывших ЦФО, ПФО и ЮФО в мае, на урожайность оценить заранее сложно. К тому же, помимо минусовых температур, негативную роль сыграет и надвигающаяся на ряд важных зернопроизводящих регионов засуха (по состоянию на середину июня).



В нашей традиционной статье к началу нового сезона (на стр. 26) мы постарались рассмотреть возможные последствия складывающейся ситуации на рынок. Однако стоит сразу сказать, что эксперты стали еще более осторожны в своих прогнозах, а аграрии и вовсе не готовы обсуждать перспективы 2024/25 сельхозгода. Впрочем, и тех и других можно понять. Слишком уж ситуация нестабильна.

