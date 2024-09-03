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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

У нас юбилей!

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»


Свое сотрудничество с «Агроинвестором» я начала как раз с первого его номера. Тогда мне, на тот момент внештатному корреспонденту, поручили написать статью про ситуацию в свиноводстве



Это был февраль 2008 года, и страна потихоньку катилась к финансовому кризису. С тех пор мы выпустили 200 номеров. И хотя за 16 с лишним лет объемы производства свинины выросли более чем в 2,3 раза, проблемы у сектора остались те же: рентабельность низкая, сроки окупаемости проектов постоянно увеличиваются, затраты ежегодно повышаются…

Некоторых компаний, о которых авторы журнала писали в первых номерах, давно уже нет, другие поглощены крупными игроками и продолжают свое развитие в составе новых групп, третьи выросли в большие агрохолдинги. Так, ГК «» в то время только начинала развивать свиноводство, а сегодня это лидер российского мясного производства. В 2024 году у компании тоже юбилей, ей исполняется 50 лет. Так что мы вдвойне рады представить вам в этом номере интервью с финансовым директором группы Людмилой Михайловой.

Как и у отрасли, у «Агроинвестора» за прошедшие годы были и трудности, и успехи. Костяк команды пережил неоднократную смену собственников, и финансовые сложности, и COVID. Теперь это не просто отраслевой журнал, это медиапроект с информационно-насыщенным сайтом, отделом конференций и собственной премией. Мы по-прежнему готовим для вас уникальный контент, собираем полезную аналитику, формируем независимые рейтинги. Спасибо, что продолжаете нас читать! Для нас это отличный стимул, чтобы выпустить еще десяток-другой-третий новых интересных номеров!

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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