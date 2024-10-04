Для цифровизации отрасли нужны кадры и инфраструктура

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2024 году на цифровую трансформацию агропромышленного комплекса было выделено 3 млрд руб. Средства должны пойти на развитие современных технологий в сельском и рыбном хозяйствах. Несмотря на поддержку государства — пусть и не самую большую, — уровень цифровизации остается невысоким, особенно в некрупных хозяйствах. Так, по оценке Минсельхоза, к августу этого года лишь 25-30% малых и средних сельхозпредприятий внедрили цифровые технологии

Среди основных факторов, мешающих диджитализации отрасли, эксперты и участники рынка выделяют недостаточное развитие или отсутствие соответствующей инфраструктуры в сельской местности, в том числе нехватку широкополосной связи и неполное покрытие интернетом, сильную зарегулированность сектора, дефицит отечественных решений, а также невысокую квалификацию персонала.



В последнее время обострилась проблема и самого наличия специалистов. За прошлый год из АПК ушло 200 тыс. человек, подсчитало агроведомство недавно. Кто-то в другую отрасль, кто-то на пенсию, кто-то — на СВО. Нехватку кадров в российском АПК к 2030 году министерство оценивает в 30-50 тыс. человек.



Опрос ИТ-центра экспертизы по системной интеграции решений и оборудования «К2Тех» тоже показал, что дефицит персонала является одним из главных барьеров внедрения искусственного интеллекта в агропроме, — так считают 40% респондентов. При этом 57% руководителей называют технологии ИИ наиболее перспективными для цифровизации бизнес-процессов.



Для привлечения специалистов ведомство планирует выстроить определенную «цепочку жизненного цикла», чтобы человек, который приходит в производственную или научную сферу в отрасли, понимал свои перспективы в ней. А для стимулирования цифровизации АПК важно сместить фокус государства с регулирования на поддержку собственных технологий, повышать привлекательность индустрии для кадров и улучшать качество и эффективность инфраструктуры. Тогда, возможно, дело пойдет быстрее.

