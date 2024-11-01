Науке нужно отдать должное

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В последнее время чиновники на всех уровнях не устают повторять, что президентом перед аграриями поставлена серьезная задача: нарастить объем сельхозпроизводства на 25%, а экспорт продукции АПК — в полтора раза уже к 2030 году

Для этого агропрому потребуется ежегодная активная поддержка, причем она должна состоять не только из выплат субсидий, льготного кредитования и частичной компенсации затрат на новые проекты. Не менее важно научное обеспечение отрасли, а также внедрение научных разработок в реальный сектор экономики.



Отрадно, что государство это тоже стало понимать. Владимиром Путиным утверждены приоритетные направления и научно-технологического развития страны, в том числе высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство. Определен перечень важнейших наукоемких технологий. Критическими из них являются повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и их устойчивости к заболеваниям, разработка ветеринарных препаратов нового поколения, в том числе для профилактики лечения инфекционных заболеваний скота и птицы, и получение устойчивых к изменению климата сортов и гибридов.



Для реализации поручений президента Минсельхоз подготовил паспорт национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», предусматривающий пять федеральных проектов, направленных на развитие селекции и генетики, биотехнологий, производства ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования, а также подготовку для отрасли профессиональных кадров. При этом, как отметила недавно министр сельского хозяйства Оксана Лут, все научные разработки должны прежде всего отталкиваться от потребностей бизнеса, а их характеристики — соответствовать требованиям рынка по продуктивности, устойчивости к болезням, вредителям, природно-климатическим условиям регионов.



Работы по этим направлениям, конечно, уже давно и успешно ведутся. Так, в статье «Российский сорт в открытом и закрытом грунте» вы можете почитать о перспективах замещения импортных семян овощей российской селекцией, а в статье «Через гены к экономической эффективности» - о развитии генотипирования в животноводстве. Однако, если научный сектор таки станет поддерживаться не только морально, но и деньгами, создание новых сортов, пород и технологий будет идти куда быстрее.

