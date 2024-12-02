Время поговорить о результатах

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Завершается не самый простой для сельхозпроизводства год. По итогам девяти месяцев АПК уже сократил объемы выпуска продукции на 2,3%, и понятно, что до положительных значений по итогам января — декабря отрасли восстановиться будет очень непросто. О проблемах, которые мешали развитию агробизнеса, притоку новых инвестиций и просто поддержанию текущей деятельности, мы писали уже не раз. В этом номере практически в каждой статье производители сельхозсырья и готового продовольствия вновь напоминают о своих сложностях: это и влияние погодных факторов, и рост себестоимости, и санкции, и госрегулирование рынков. Тем не менее многие из них продолжают изыскивать ресурсы для дальнейших вложений, ведь, остановившись раз, может быть слишком сложно вернуться/удержаться на рынке

Впрочем, не у всех есть такие возможности. И вклад таких аграриев в объем общего производства остается высоким. Государство говорит о поиске возможностей для увеличения финансирования агропрома, и стоит надеяться, что они все-таки найдутся, иначе нарастить выпуск и экспорт продовольственных товаров так, как ставит задачу президент, будет очень трудно.



Для достижения национальных целей до 2030 года в сфере АПК своевременно сформирован новый нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Акцент будет делаться на развитие селекции и генетики, биотехнологий, ветеринарных препаратов, кадрового потенциала, техники и оборудования. Что касается последних пунктов, то на реализацию мер по обеспечению аграриев современной сельскохозяйственной техникой в проекте бюджета на 2025 год заложено больше средств, чем в 2024-м. Однако есть опасения, что масштаб проблем данного направления оценен не в полной мере. Об этом у нас целая статья.



А еще в этом номере мы традиционно подведем предварительные итоги в основных сельскохозяйственных отраслях. Будем надеяться, что для всех 2024 год сложится все-таки неплохо! С наступающим!

