Будет ли новый рекорд по объемам господдержки?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

На прошедшей в феврале конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сообщила, что прошлый год стал рекордным по выделенной на АПК сумме. По всем направлениям для сельхозпроизводителей было предусмотрено 665 млрд руб. На 2025-й пока объем, заложенный в бюджете, составляет 507,4 млрд руб. Минсельхоз подчеркивает, что цифра не окончательная, надежды на то, что сумму увеличат, есть. Однако все будет зависеть от складывающейся ситуации и в том числе от ключевой ставки, которая по-прежнему остается высокой

Несмотря на общее сокращение объема, по некоторым важным направлениям поддержка будет увеличена. В частности, на льготное кредитование выделят 48,7 млрд руб. против 21,5 млрд руб. в 2024-м. Сумма на «объединенную» субсидию в этом году будет на 1 млрд руб. больше и составит 49,3 млрд руб. Также был расширен объем на страхование — до 7 млрд руб. против 5,9 млрд руб. (продолжение темы — в статье «Агрострахование на подъеме»), а сумма для выплат на многолетние насаждения выросла почти на 2,5 млрд руб.



Несвязанная поддержка, предоставляемая малым хозяйствам, теперь будет доступна только аграриям Дальневосточного и Сибирского округов. Зато появились новые федеральные проекты, по которым тоже предусмотрены разные формы помощи. Все они вошли в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» (подробнее — в статье «Курс на технологическую независимость»). На него в 2024 году направят 9,4 млрд руб.



Несмотря на худшие ожидания, средний по отрасли уровень рентабельности в прошлом году не упал, как прогнозировалось, и, согласно предварительной оценке Минсельхоза, составил 18%, что лишь на 1% меньше показателя за 2023-й. По некоторым направлениям, среди которых ведомство выделяет свиноводство и молочное животноводство, доходность даже выросла. Так ли это и какой рентабельности сельхозпроизводителям ожидать в 2025 году — читайте уже в ближайших номерах.

