Посевная в условиях нехватки денежных ресурсов

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Яровой сев стартовал в России в начале марта. Первыми к работам активно приступили аграрии Крыма, а к третьей декаде марта в поля вышли сельхозпроизводители и других федеральных округов — Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Приволжского. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2025 году яровые культуры займут 55,8 млн га

Планируется увеличить посевы масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе.



Состояние озимых на европейской территории России весной улучшилось: посевы вышли из зимы в гораздо лучшем состоянии, чем в нее входили, — около 87% от засеянной осенью площади в середине марта находилось в хорошем и удовлетворительном состоянии. Однако эксперты не исключают, что ситуация снова может ухудшиться из-за дефицита влаги, так как зима во многих регионах страны была малоснежная.



Агроведомство на каждом из совещаний, посвященном подготовке и проведению весенне-полевых работ, подчеркивает, что вопрос обеспеченности растениеводов необходимыми для сева ресурсами остается одним из самых важных. Опрошенные «Агроинвестором» хозяйства сообщают, что практически все компоненты уже закуплены. Хотя некоторые и признают, что в этом году пришлось, например, отказаться от приобретения необходимой сельхозтехники из-за сократившихся денежных ресурсов, или корректировать ассортимент приобретаемых семян или СЗР, так как привычные источники стали мало- или вовсе не доступными.



С продажами агромашин ситуация действительно пессимистичная. Отрицательная динамика, которую данный сегмент демонстрировал в прошлом году, продолжается. Только за январь объем реализации российской сельхозтехники упал более чем на 30% (оценка ассоциации «Росспецмаш»), а импортной — на 60% (данные АСХОД). Причина — в сокращении инвестиционных возможностей предприятий из-за продолжающегося снижения рентабельности, о чем мы подробнее написали в статье «Растениеводы в поисках маржи». А о том, что происходит на российском рынке семян, читайте в материале «Созданы в России».

