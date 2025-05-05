Опять о регулировании цен

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В Правительстве вновь заговорили о возможном регулировании стоимости продовольствия. Еще в конце марта, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году, премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие, а в случае необходимости — принимать самые жесткие меры, среди которых и ограничения цен и наценок. Возможно, прибегать к ним пока никто и не планирует, однако даже разговоры об этом волнуют рынок. В связи с чем недавно ведущие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов питания, а также торговых сетей и потребителей обратились к главе Правительства с просьбой не вводить «ручное» регулирование и предельно внимательно оценивать влияние таких мер

В обращении говорится, что все участники продовольственной цепочки «от поля до прилавка» считают такой подход не только неконструктивным, но и объективно вредным в сложившейся социально-экономической и политической ситуации. Среди подписавших его — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Масложировой союз России, Национальная мясная ассоциация, Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), Руспродсоюз, Рыбный союз и другие. Участники потребительского рынка поддерживают меры, которые власти применяют против картельных соглашений, но обращают внимание, что инфляционные процессы связаны преимущественно с повышением затрат на производство и обращение продукции. Поэтому и своей основной задачей они считают уменьшение издержек, чему может помочь улучшение взаимодействия в отрасли и снижение избыточной административной нагрузки.



Стоит надеяться, что власти учтут мнение рынка. Тем более что в первые месяцы этого года цены на основные продукты питания, согласно данным Росстата за первый квартал, были относительно стабильными, а на некоторые позиции даже опустились. АКОРТ и вовсе сообщает об уменьшении стоимости базовой корзины социально значимых продуктов питания в торговых сетях: в марте относительно февраля — сразу на 5%. Это самое значительное снижение цен с 2021 года, причем впервые за несколько лет оно зафиксировано в начале весны, отмечает ассоциация. Ранее продукты первой необходимости дешевели в основном в период сбора урожая — с июня по октябрь.

