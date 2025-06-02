разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

На чем будут сеять, пахать и убирать аграрии?

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

В России вот-вот стартует уборка урожая. И хотя Минсельхоз в этом году прогнозирует более позитивный сценарий развития растениеводства (подробнее — в статье «Агросектор вернется в плюс»), помимо непогоды, на результаты может повлиять новая угроза — техническая: коэффициент обновления агротехники снижается, сокращается ее российское производство, падают продажи как отечественных, так и импортных машин

По итогам первого квартала 2025 года отмечался наибольший за последние пять лет провал по объемам отгрузок сельхозтехники аграриям. Так, по информации «Росспецмаша», за январь — март рынок тракторов всех видов снизился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, самоходных комбайнов — на 58,7%. Последний раз рост в обоих сегментах за первые три месяца года отмечался аж в 2021-м. Тогда рынок сельхозтракторов увеличился на 19,4%, а комбайнов — на 54,8%.

Ожидания по закупкам техники также не внушают оптимизма. Согласно информации аграрного ведомства, в текущем году сельхозпроизводители планируют приобрести 3149 зерноуборочных комбайнов и 440 кормоуборочных, что ниже уровня прошлых лет. В 2024-м всего этих машин аграрии закупили 5582 шт., в 2023-м — 7483 шт. Да, агроведомство утверждает, что сейчас у российских аграриев в наличии около 570 тыс. тракторов и комбайнов, и этого полностью достаточно для успешного проведения посевной и уборочной кампаний 2025 года. Однако некоторые сельхозпроизводители опасаются, что если из-за неблагоприятных погодных условий сроки уборки придется сдвигать, то собрать весь урожай без потерь, может, и не удастся.

Причины сокращения показателей прежние: высокая ключевая ставка Центробанка, низкая рентабельность бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также повышение себестоимости производства техники и сельхозпродукции. Впрочем, уже летом Минпромторг ожидает разворота негативной динамики к росту за счет вводимых мер поддержки. Среди них новая программа льготного лизинга отечественной сельхозтехники, продолжение действия программы 1432, докапитализация льготной программы «Росагролизинга», а также перенос уплаты утильсбора на конец года. Будут ли они эффективно работать и смогут ли переломить негативный тренд, узнаем уже скоро.

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2025
Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль

«Агротехника и технологии»

Рыба вопреки. Рыбоводы заново отстраивают аквакультурную отрасль
«Агроинвестор» №05, май 2025

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2025
Сев в условиях нехватки влаги. Валовой сбора зерна может составить 125-129,5 млн т

«Агроинвестор»

Сев в условиях нехватки влаги. Валовой сбора зерна может составить 125-129,5 млн т
Лидеры снова в плюсе. Участники юбилейного рейтинга крупнейших производителей выпустили свыше 7,3 млн т мяса

«Агроинвестор»

Лидеры снова в плюсе. Участники юбилейного рейтинга крупнейших производителей выпустили свыше 7,3 млн т мяса