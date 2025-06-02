На чем будут сеять, пахать и убирать аграрии?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В России вот-вот стартует уборка урожая. И хотя Минсельхоз в этом году прогнозирует более позитивный сценарий развития растениеводства (подробнее — в статье «Агросектор вернется в плюс»), помимо непогоды, на результаты может повлиять новая угроза — техническая: коэффициент обновления агротехники снижается, сокращается ее российское производство, падают продажи как отечественных, так и импортных машин

По итогам первого квартала 2025 года отмечался наибольший за последние пять лет провал по объемам отгрузок сельхозтехники аграриям. Так, по информации «Росспецмаша», за январь — март рынок тракторов всех видов снизился на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, самоходных комбайнов — на 58,7%. Последний раз рост в обоих сегментах за первые три месяца года отмечался аж в 2021-м. Тогда рынок сельхозтракторов увеличился на 19,4%, а комбайнов — на 54,8%.



Ожидания по закупкам техники также не внушают оптимизма. Согласно информации аграрного ведомства, в текущем году сельхозпроизводители планируют приобрести 3149 зерноуборочных комбайнов и 440 кормоуборочных, что ниже уровня прошлых лет. В 2024-м всего этих машин аграрии закупили 5582 шт., в 2023-м — 7483 шт. Да, агроведомство утверждает, что сейчас у российских аграриев в наличии около 570 тыс. тракторов и комбайнов, и этого полностью достаточно для успешного проведения посевной и уборочной кампаний 2025 года. Однако некоторые сельхозпроизводители опасаются, что если из-за неблагоприятных погодных условий сроки уборки придется сдвигать, то собрать весь урожай без потерь, может, и не удастся.



Причины сокращения показателей прежние: высокая ключевая ставка Центробанка, низкая рентабельность бизнеса, недостаточное финансирование мер господдержки аграриев и машиностроителей, а также повышение себестоимости производства техники и сельхозпродукции. Впрочем, уже летом Минпромторг ожидает разворота негативной динамики к росту за счет вводимых мер поддержки. Среди них новая программа льготного лизинга отечественной сельхозтехники, продолжение действия программы 1432, докапитализация льготной программы «Росагролизинга», а также перенос уплаты утильсбора на конец года. Будут ли они эффективно работать и смогут ли переломить негативный тренд, узнаем уже скоро.

