Молодежь удержат на селе технологии?

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В Минцифры считают, что сельское хозяйство — одна из отраслей российской экономики, которая лидирует по внедрению технологий искусственного интеллекта. Среди примеров использования ИИ в АПК фотосъемка полей с дронов, определение уровня засоренности посевов, точечное внесение удобрений, использование цифровых метеостанций и беспилотной техники

Однако если сравнивать уровень цифровизации отечественных хозяйств с тем, как применяются данные технологии в других развитых странах, то нашим сельхозпроизводителям еще явно есть к чему стремиться. Да, крупные агрохолдинги и активно осваивают различные digital-решения, и стараются заменить искусственным интеллектом ряд разных операций, но вот у мелкого и среднего бизнеса на новые технологии зачастую нет ни средств, ни людей. Даже обязательные цифровые системы, которые в последние годы активно навязывает государство, им сложно как внедрять, так и обслуживать (подробнее — в статье «ФГИС вам в помощь»).



Именно диджитализация является одним из главных факторов привлекательности работы в АПК для молодежи (продолжение темы — в статье «Кадровый агропотенциал»). Впрочем, не нужно далеко ходить и жаловаться на отсутствие в каких-то хозяйствах роботов. Можно просто оценить уровень оснащенности отечественной глубинки хорошим интернетом. Глава Минцифры Максут Шадаев недавно признавал, что мобильный скоростной интернет — важное условие для комфортного проживания. При этом далеко не все небольшие населенные пункты страны могут похвастаться наличием данной роскоши. В этом году к интернету предполагается подключить 2 тыс. сел и останется подключить еще около 7,5 тыс. населенных пунктов, оценивало министерство. Эту работу ведомство рассчитывает закончить раньше чем к 2030 году. Главное, чтобы к тому времени еще осталось что подключать.

