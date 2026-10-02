Ставка низкой пока не будет

И. Ганенко

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В сентябре у рынка теплились надежды на то, что ключевая ставка хоть немного, но будет снижена. Увы, этого не произошло: Совет директоров Банка России принял решение сохранить ее на уровне 14% годовых. Регулятор отмечал, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось: по оценке Центробанка, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится, считают в ЦБ

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция будет в пределах 6-7% по итогам этого года, а по оценке на 7 сентября, она составила 6,3%.



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивает, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И, принимая дальнейшие решения, ЦБ будет ориентироваться на динамику инфляции, инфляционные ожидания и баланс рисков. По ее словам, траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем.



А пока АПК придется работать в тех условиях, которые есть. Хотя отрасль уже в достаточной мере ощутила влияние высокой ключевой ставки на развитие. Во-первых, из-за нехватки собственных средств у компаний снижается объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Во-вторых, замораживаются ранее объявленные проекты по строительству и масштабной модернизации, а новые инвестиционные планы строят только наиболее устойчивые крупные игроки. В-третьих, сокращается маржинальность бизнеса: рост процентных расходов на фоне ограниченной рентабельности сектора уменьшает чистую прибыль предприятий. Где искать выход из ситуации, пока неясно. А каким будет следующий инвестиционный цикл в агропроме, вы сможете прочитать в статье «Вложениям не хватает предсказуемости».

