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Правительство поддержит заготовку лесных грибов и производство шоколада
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
23 августа 2019
Кабмин расширил список продукции, производители которой могут рассчитывать на получение льготных кредитов
Господдержка будет способствовать росту выпуска и экспорта пищевой продукции
Фото: Pixabay

Правительство расширило перечень продукции, производители которой могут рассчитывать на господдержку. Распоряжение с обновленным списком продукции для целей части 1 статьи 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (обеспечение доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных товаропроизводителей) опубликовано на сайте кабмина. Это решение будет способствовать стимулированию производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также развитию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, говорится в пояснении к документу.

В список добавлены переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски, готовые корма для животных, в том числе несельскохозяйственных. Также появились новые коды ОКПД в категории прочих пищевых продуктов. В частности, на субсидии теперь смогут претендовать производители мороженого, макарон и аналогичных мучных изделий, какао, шоколада и кондитерских изделий из сахара, пряностей и пищевой соли, обработанного чая и кофе, а также яиц. В перечень субсидируемого производства детского питания кроме мясных и хлебобулочных изделий теперь также входят молочные продукты, фруктовые и овощные пюре, вода, рыбная продукция.

Кроме того, в перечень включена продукция, выработанная из пищевых лесных ресурсов. Это нужно для развития деятельности по заготовке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, березового сока, лекарственных растений и т. д., следует из пояснения к документу.

В начале июля Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства, вносящий изменения в положение о министерстве, и наделяющий его полномочиями по выработке госполитики и регулированию рынка дикоросов. Согласно пояснительной записке к документу, ведомство намерено контролировать деятельность по сбору, переработке, обороту дикорастущих пищевых ресурсов, в том числе лесных, включая плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок, а также лекарственных растений.

Расширение перечня направлений господдержки — важный и нужный шаг, который поможет улучшить положение производителей по нескольким важным направлениям, так или иначе связанным с экспортным потенциалом АПК, считает руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Ксения Безшлях. «Во-первых, это развитие традиционных видов промысла Севера России, богатого рыбными ресурсами и дикоросами. Оба направления нуждаются в толчке для повышения привлекательности инвестиций в реновацию оборудования, разработку новых интересных для рынка продуктов, повышение глубины переработки сырья, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Тем более что продукция из рыбы и ягод Севера уже имеет имидж экологически чистого и полезного продукта на российском и экспортных рынках, прежде всего в Китае». Во-вторых, это поддержка производителей, продукция которых уже нашла своего потребителя в Китае, — это мороженое, кондитерские и макаронные изделия. Причем здесь из-за ограниченности объемов субсидирования основной эффект получат небольшие предприятия и региональные производители, предполагает она. В-третьих, это развитие кормового производства, важного как для внутреннего рынка, так и для экспортного направления, продолжает Безшлях. «В совокупности с включением в перечень глубокой переработки собственного сырья эта мера также должна привести к освоению предприятиями технологий безотходного производства и повышению эффективности АПК в целом», — говорит она.

В 2019 году на поддержку сельского хозяйства предусмотрено 303,6 млрд руб. против 254,1 млрд руб., направленных в прошлом году. В том числе на субсидирование льготных краткосрочных кредитов было выделено около 29,5 млрд руб., инвестиционных — 43,6 млрд руб. Из них на краткосрочные кредиты в секторе переработки продукции растениеводства и животноводства было заложено около 875 млн руб., следует из плана Минсельхоза. По инвестиционным кредитам отдельной графы по переработке в документе нет. Для субсидирования кредитов на развитие растениеводства, животноводства, а также переработку продукции этих секторов предполагалось направить 34,6 млрд руб. К 5 августа оставалось около 3,6 млрд руб. субсидий на краткосрочные кредиты, в том числе 111,5 млн руб. для сектора переработки сельхозпродукции. Остаток субсидий по инвестиционным кредитам был на уровне чуть более 1 млрд руб.

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