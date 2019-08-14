«Эссен Продакшн» увеличит кондитерское производство на 40%

АО «Эссен Продакшн АГ» (бренды «Махеевъ», 35 и др.) намерено увеличить выпуск кондитерской продукции на 42% до 40 тыс. т в 2019 году, рассказал «Агроинвестору» заместитель гендиректора по кондитерскому производству компании Дмитрий Жирнов. Оборот в денежном выражении, по его словам, к 2020 году может вырасти до 8 млрд руб. против 4,5 млрд руб. в 2018-м и плановых 6,5 млрд в 2019-м.



По итогам первого полугодия кондитерское предприятие в Набережных Челнах (Татарстан) произвело 15,5 тыс. т кондитерских изделий, что на 38% больше аналогичного прошлогоднего периода, сообщил Жирнов. Во второй половине года объем будет значительно выше. «Кондитерское производство в целом сезонно, сезонность наблюдается и у нас. Основная продукция предприятия — сахарная шоколадная кондитерская продукция, а не мучная, и 60% нашего оборота приходится на четыре месяца — с сентября по декабрь, это некий пик. Потом идет спад. Летом люди едят больше овощей и фруктов, кроме того, жаркая погода не способствует потреблению жирных, тяжелых продуктов, к тому же сладости банально тают», — пояснил он.



На этой неделе на предприятии запускается вторая очередь производства, инвестиции в строительство которой составили 1,25 млрд руб. На эти средства были смонтированы четыре новые линии общей мощностью 24 тыс. т в год, что в перспективе позволит увеличить объем выпуска вдвое. В частности, поставлены линии по изготовлению экструзионных снеков (ТМ CrashBash, «Беседа»), формованных конфет (ТМ Cho Ko-Te). При этом объемы производства в денежном выражении будут увеличиваться быстрее, чем в физическом, оценивает Жирнов. «На новых линиях акцент больше делается на шоколадные изделия, где цена за килограмм продукции выше. Соответственно за счет второго этапа оборот растет быстрее, чем в тоннах», — отметил Жирнов.



К 2022 году, согласно его прогнозу, оборот кондитерского производства у компании может достичь 10 млрд руб. В то же время российский рынок кондитерских изделий сейчас в целом почти не растет, констатирует он. «Наращивать оборот, во-первых, получается за счет укрупнения рынка и ухода с него мелких игроков, которые не могут взаимодействовать с торговыми сетями. А во-вторых, развивается тот, кто мобилен, инвестирует и может предлагать рынку что-то новое. Поэтому мы постоянно пытаемся придумать что-то либо новое, либо сложное, либо как-то пройти между нишами», — делится Жирнов. Окупаемость производственных линий составляет пять-семь лет, добавляет он.



Кондитерское производство АО «Эссен Продакшн АГ» было запущено в 2012 году, инвестиции в проект составили 7,7 млрд руб. В 2019 году эта сумма, по подсчетам компании, увеличится до 8,5 млрд руб. Общая площадь производственных площадей составляет 33,7 тыс. кв. м, ежедневно завод выпускает более 10 млн конфет. Согласно прогнозу компании, с запуском второй очереди к концу текущего года показатель может увеличиться до 13 млн штук в сутки. Кроме кондитерской продукции «Эссен Продакшн» является крупным производителем майонеза, кетчупа, соусов и джемов (ТМ «Махеевъ»). Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. т готовой продукции, годовой оборот группы компаний в 2018 году составил 20,9 млрд руб. На долю торговых сетей приходится свыше 25% от общего объема продаж. Около 15% от общего объема реализации кондитерской продукции приходится на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. Владельцами «Эссен Продакшн» являются Леонид Барышев и Вадим Махеев.

