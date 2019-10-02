Центробанк может получить 150 тысяч гектаров сельхозземель

Принадлежащий Центробанку Московский индустриальный банк (МИнБ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайства о приобретении долей в 11 компаниях в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Краснодарском крае. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя МИнБ, они входят в аграрную группу «Ростовская нива», в числе активов которой 150 тыс. га сельхозземель и пять зерновых элеваторов.

Как следует из материалов ФАС, ходатайства поступили в августе и сентябре. Среди компаний, указанных в ходатайствах — «Волгодонск-Экспорт» и «Аграрная компания Волго-дон Транс», которым, согласно kartoteka.ru , принадлежит ООО «Ростовская нива». Последняя была зарегистрирована в 2011 году с уставным капиталом 365 млн руб. «Ростовская нива» является российской частью бизнеса владельцев некогда крупнейшей казахстанской аграрной компании «Алиби», сообщил «Ведомостям» знакомый руководства «Ростовской нивы» и подтвердил близкий к ней человек. По словам первого источника, компании по-прежнему имеют отношение к собственникам «Алиби», хотя принадлежат разным не связанным между собой физлицам. Телефоны «Ростовской нивы» в среду не отвечали.

По данным Forbes, владелец «Алиби» Нурлан Тлеубаев входил в топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана вместе с владельцем холдинга «Иволга» Василием Розиновым, в 2016-м состояние Тлеубаева оценивалось в $257 млн. На тот момент ему принадлежал крупнейший в Казахстане зернотрейдер «АПК-инвест», 50% Зерновой страховой компании и ряд других активов. Однако в 2015-м из-за плохого урожая, падения цен на зерно, девальвации тенге и снижения деловой активности в стране «АПК-инвест» сократил выручку на треть, вместо прибыли получил убыток 9,6 млрд тенге, а позднее допустил дефолт по облигациям. В начале 2018-го издание «Курсив» со ссылкой на вице-министра сельского хозяйства Казахстана Рустема Курманова сообщало, что аграрное ведомство не считает ситуацию в агрохолдингах страны, в том числе в «Алиби», критической и компания работает с кредиторами по возвращению долгов. Пресс-служба МИнБа на запрос «Агроинвестора» не ответила.

Долг «Ростовской нивы» перед банком — по меньшей мере 12 млрд руб., рассказал «Ведомостям» человек, знающий об этом от менеджмента банка. Представитель банка рассказал, что кредитная организация давала предприятиям «Ростовской нивы» средства на развитие, но сейчас они не в состоянии исполнить обязательства, поэтому банк решил обратить взыскание на доли. В дальнейшем банк не исключает поиск нового инвестора на эти активы.

С земельным банком в 150 тыс. га «Ростовская нива» может входить в топ-30 крупнейших российских латифундистов. Однако информации о конечных владельцах хозяйств недостаточно, поэтому в соответствующем рейтинге BEFL «Ростовская нива» не представлена, сообщил «Агроинвестору» управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Он не исключил, что если такая информация появилась и будет подтверждена, возможно, в следующем рейтинга компания появится. Что касается поиска нового инвестора, то найти его будет крайне сложно, так как активы являются разрозненными и совсем разными, замечает эксперт. «Поэтому, по моему мнению, очевидно, что их необходимо делить на кластеры и под каждый кластер уже искать покупателя», — полагает Новоселов.

По данным BEFL на май 2019 года, крупнейшим владельцем сельхозземель в России являлся «Мираторг», земельный банк которого оценен в 1 млн га. На втором месте находится «Продимекс», который вместе с аффилированной «Агрокультурой» контролирует 865 тыс. га, на третьем — «Русагро» с 650 тыс. га. Пять лет назад, в марте 2014-го BEFL называл крупнейшим владельцем российских сельхозземель холдинг «Иволга» другого казахстанского предпринимателя Василия Розинова. По состоянию на конец 2018-го у «Иволги» оставалось в России 240 тыс. га пашни.