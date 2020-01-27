Владимир Путин поручил обеспечить школы качественными продуктами

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию. В том числе он поручил правительству совместно с региональными органами исполнительной власти и при участии местных властей до 1 сентября 2023 года обеспечить поэтапный переход на организацию бесплатного здорового горячего питания для школьников младших классов. Также предстоит создать инфраструктуру для организации питания и наладить снабжение учреждений качественными продуктами. Первый доклад по этому вопросу глава государства должен получить до 1 сентября 2020 года, затем он должен предоставляться раз в год.



Обеспечение школьников горячими обедами, о чем президент говорил в своем послании Федеральному собранию, вряд ли станет серьезным драйвером для производителей продовольствия, в частности, для мясного сектора, считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Хотя он надеется, что это поддержит спрос на мясо. «В целом, это положительный фактор для рынка, так как он, по крайней мере, будет способствовать тому, что потребление мяса не будет падать, — прокомментировал он «Агроинвестору». — К тому же, возможно, просто произойдет перераспределение каналов потребления: если ребенок поел мяса в школе, дома он его есть не будет. Дело в том, что у многих семей сегодня достаточно жесткие бюджетные рамки, и при возможности потребители постараются перераспределить средства, которые могли бы потратить на мясо, на оплату других семейных расходов: кружков и секций для ребенка, отпуска, развлечений».



Обеспечение школьников бесплатными обедами может вызвать незначительный рост внутреннего спроса, поскольку у родителей высвободятся деньги, которые сейчас они тратят на обеды, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. «Часть этих высвободившихся средств будет потрачена на продукты питания. По грубым оценкам, на это может быть выделено около 100-150 млрд руб. государственных средств, то есть рост спроса на продовольствие составит около 50-80 млрд руб., что составляет менее 1% от стоимости продукции сельского хозяйства и продовольствия», — подсчитывает он.



Инициатива президента по обеспечению школьников бесплатными обедами — это часть мер по стимулированию внутреннего потребления и социальной поддержке населения, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее мнению, для динамики рынка продовольствия это хорошая мера, она нацелена на продажи российской продукции и базовых продуктов питания. «Если взять примерную численность школьников 1-4 класса — 6,9 млн чел (расчет исходя из численности школьников, указанной в послании Федеральному собранию), то обеспечение одноразовым горячим питанием — 54%, двухразовым питанием — 26%, и среднюю стоимость горячего школьного питания — 113 руб./день (как это приводится в презентации Минпросвещения), то затраты на оплату такого питания должны составить около 100 млрд руб./год», — приводит данные Снитко. Конечно, экономический эффект от этой меры будет зависеть от того, как будет организована эта поддержка: через госзакупки, дотации семьям или иные инструменты, уточняет она. «В связи с этим совокупные расходы на продовольствие могут вырасти, а могут и не измениться, если траты на это питание будут просто переложены из личных бюджетов в бюджеты образовательных организаций, — рассуждает эксперт. — В целом на все меры социальной поддержки пока озвучены общие цифры без указания источников финансирования: около 4 трлн руб. дополнительных расходов на социальные программы на четыре года. Непосредственно на рост физического объема потребления пойдут, конечно, существенно меньшие суммы, что и хорошо, поскольку иначе бы просто весь прирост ушел в инфляцию».



На прошлой неделе президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности, один из ее приоритетов — создание сети оптово-распределительных центров и сбыт продукции, в том числе в рамках внутренней продовольственной помощи наиболее нуждающимся слоям населения. Как будет организована система продовольственной помощи — пока не уточняется, но, по всей видимости, бесплатные обеды для младших школьников — один из ее этапов.



Директор Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что внутренняя продовольственная помощь чрезвычайно важна. Но вряд ли она станет драйвером для развития сельского хозяйства. «Мы делали оценки по 2016 году: чтобы вытянуть две самые необеспеченные децильные группы до уровня третьей, где потребление составляло 75% от рекомендованного набора, нужно было 346 млрд руб. Если все эти средства пойдут на питание, то это всего на 3% повысит стоимость потребленного набора продовольствия, — оценивает она. — Даже если в сектор сельского хозяйства поступит 30% от суммы увеличения, то это составит только 4% от выручки сельхозорганизаций». Хотя, конечно, если системой поддержки будет охвачено больше семей, то значение этого фактора для развития отрасли может возрастать, добавляет она.

