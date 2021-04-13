В Белгородской области появится завод по производству протеиновой муки из мух

Протеиновая мука из насекомых дороже рыбной и мясокостной Didier Descounenswikimedia

Компания «Биопро» получила статус резидента территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» в Белгородской области и начнет выпускать протеиновую муку и липидный концентрат из личинок мух в Белгородской области, пишет «Коммерсант». В проект планируется вложить 833,3 млн руб. Организатором выступает бывший топ-менеджер ГК «Приосколье» Сергей Лиман, у которого уже есть похожие проекты: статус резидента ТОСЭР получили «Линкорм петфуд» с проектом производства готовых кормов для домашних животных за 1,9 млрд руб., и «Агроакадемия», анонсировавшая выпуск белка из личинок мух Черная львинка.



Лиман рассказал «Коммерсанту», что новое предприятие станет второй очередью этого проекта и будет создано с привлечением сторонних инвесторов, тогда как «Агроакадемия» является собственным проектом Лимана и его партнеров. Он также отметил, что мощность первой установки запланирована на уровне 1-1,5 тыс. т кормовой муки в год, ее запуск должен произойти в 2022 году. Запуск «Биопро» может состояться в 2023 году, мощность составит 5 тыс. т, включая муку, жиры и органические удобрения, пишет издание. Представитель ТОСЭР сказал «Коммерсанту», что технология производства протеиновой муки и липидного концентрата, представленная «Биопро», считается наиболее перспективной, поскольку создает дешевую альтернативу кормовым добавкам животного происхождения.



Использование съедобных насекомых и произведенного из них животного белка во всем мире «стремительно набирает обороты», сказал «Коммерсанту» главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов, отметив, что, по прогнозам ООН, уже через два года этот рынок будет оцениваться в $1,2 млрд. Однако руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк сомневается, что переработка отходов при помощи насекомых будет востребована на российском рынке. Для того, чтобы в итоге получилась качественная продукция, нужно перерабатывать пищевые отходы, а в достаточном количестве найти их будет трудно, считает он.



«Есть опыт переработки отходов предприятий мясопереработки, личинки мух употребляют их и неплохо растут, — сказал Михнюк «Агроинвестору». — Но потом получается продукция с высоким содержанием тяжелых металлов, потому что на таких предприятиях в отходы попадает много химии, которую используют для очистки. Если бы получалось делать качественную продукцию, это был бы хороший вариант, потому что отходов в убойниках будет достаточно, если располагать производство в регионе, где развита переработка мяса». Михнюк добавил, что для этого понадобится серьезное оборудование и технологии.



Если получится построить завод по переработке нескольких десятков, а возможно сотен тонн, отходов в сутки, возможно, это будет прибыльно, но сложностей будет много, продолжает Михнюк. При этом востребованность конечной продукции не исключена, но тоже вызывает сомнения из-за ее высокой себестоимости и состава. «Там достаточно мало аминокислот, хотя, когда проводились эксперименты, птица на таком корме довольно неплохо росла. Также, возможно, эти корма получится использовать в аквакультуре, где необходимо высокое содержание протеина, в кормах из мух его около 60%. Однако отмечу, что для рентабельной работы предприятия нужно перерабатывать огромное количество отходов», — подчеркнул Михнюк.



Президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев сказал «Агроинвестору», что при дефиците животного белка в России подобные проекты необходимы, но все сводится к высокой стоимости готового продукта. «Если протеиновая мука из мух получится очень дорогой, а сейчас это именно так, она не будет востребована, несмотря на высокие показатели. Если цену смогут подогнать к цене мясной муки — ее будут покупать», — считает он.



Гендиректор израильского подразделения «Энтопротэк» Александр Бабицкий в ходе конференции «Агроинвестора» Russian Meat & Feed Industry говорил, что 30-40% производимых в нашей стране продуктов питания по разным причинам выбрасываются, вместе с ресурсами, вложенными в ее производство. Как только пищевые отходы попадают в землю, они начинают выделять метан, и это огромная проблема. Второй проблемой становится нехватка белка: потребление мяса растет, а для его производства нужны корма.



«Энтопротэк» создает белок, который заменит рыбную муку, количество которой в мире постоянно падает. «Для решения этой проблемы используется муха Черная львинка, которая является эффективным биоконвентером. Она способна перерабатывать практически любую органику и превращать ее в качественный белок», — рассказал Бабицкий, отметив, что из нее получаются три продукта, один из которых — заменитель рыбной муки, с содержанием белка 63%, содержание аминокислот в продукте схоже с рыбной мукой. «Все исследования показали, что мука их Черной львинки дает прекрасные результаты в рыбоводстве, выращивании птицы и свиней, — отметил Бабицкий. — При этом стоимость рыбной муки достаточно высокая — сейчас она продается за $1850 за тонну и продолжает расти. Мука из насекомых в Европе стоит более $3,5 тыс. за тонну, при этом спрос превышает предложение».

