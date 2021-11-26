В Алтайском крае планируют построить МЭЗ за 15 млрд рублей

Завод будет рассчитан на переработку 1,5 тысяч тонн подсолнечника в сутки, а также сможет перерабатывать рапс и лен Д. Гришкин

Управляющая компания «Сигма Холдинг» планирует к 2025 году построить маслоэкстракционный завод в Благовещенском районе Алтайского края. Завод сможет перерабатывать 1,5 тыс. т подсолнечника в сутки. Продукцию планируется направлять на экспорт в Китай, а также на внутренний рынок, сообщила пресс-служба регионального правительства. Инвестиции составят почти 15 млрд руб.



Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предусматривает строительство завода подписали губернатор региона Виктор Томенко, представитель компании-инвестора Айдар Якупов и глава Благовещенского района Андрей Гинц.



Реализация проекта рассчитана на несколько этапов: строительство маслопрессового производства, маслоэкстракционного завода, линий рафинации, дезодорации и фасовки. «Первый этап, пуск маслозавода, мы планируем на 2023 год, а весь проект рассчитан до 2025 года. <…> Завод рассчитан на переработку 1,5 тыс. т подсолнечника в сутки, а также способен перерабатывать рапс и лен, масличное сырье», — приводит пресс-служба правительства Алтайского края слова Якупова. Экспортная мощность проекта, по его данным, оценивается на уровне $200 млн в год. Часть продукции предполагается экспортировать на рынок КНР, часть — на внутренний рынок, в регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.



«Известно, что в крае у нас на сегодня существует определенный профицит производства подсолнечника, рапса по отношению к мощностям по их переработке. Это примерно двукратное превышение, поэтому вполне понятен интерес с учетом опыта работы холдинга в различных регионах страны», — сказал глава региона ТАСС.



Реализация проекта поможет улучшить показатели социально-экономического развития Алтайского края, и целом повлияет на общие показатели экономики и социальной сферы, отметил Томенко, комментируя проект. «Компания хорошо известна в стране, работает в нескольких регионах, хорошо себя зарекомендовала. Есть реализованные проекты, которые можно прийти посмотреть, как они были сделаны и как работают сегодня. Нам бы очень хотелось, чтобы такой же путь прошли планы и проекты, которые задуманы в Алтайском крае», — сказал губернатор.



Группа компаний «Сигма» — крупнейший в Уральском федеральном округе и республике Башкортостан агропромышленный комплекс. Основным видом деятельности холдинга является производство и продажа растительных масел и продуктов переработки в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. В состав компании входит завод «Сигма» по рафинации и дезодорации масел в Челябинской области, «Чишминский МЭЗ» и МЭЗ «Элеватор» в Башкирии.

