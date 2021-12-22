Комбикормовый завод стоимостью 2,3 млрд рублей открыли в Ярославской области

В ближайшие десять лет предприятие планирует стать самым современным в Европе «Ярославский бройлер»

В Рыбинском районе Ярославской области открылся новый комбикормовый завод стоимостью 2,3 млрд руб. Проект, реализованный «Ярославским бройлером», включает элеватор, пятиэтажный производственный корпус, склады для ингредиентов и готовой продукции. Мощность завода — 288 тыс. т готовых кормов в год. Новое производственное отделение полностью покроет потребность птицефабрики, сообщает пресс-служба правительства региона.



«Мы выбрали лучшее оборудование от мировых производителей оборудования для комбикормовой промышленности. В ближайшие десять лет наше предприятие будет самым современным в этом направлении не только в России, но и в Европе. Завод построен в рекордно короткие сроки — работы начались в 2019 году», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров «Ярославского бройлера» Эльмана Азизова.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк говорит, что «Ярославский бройлер», скорее всего, в первую очередь реализовывал этот проект под собственные нужды. «Если ценовая конъюнктура позволит, то компания сможет делать предложение другим участникам локального рынка и соседних регионов», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, в этом году производство комбикормов вряд ли значительно превысит показатель 2020-го — 30,8 млн т, так как для активного роста предпосылок пока нет. «Увеличения можно ждать в 2022-м за счет планируемого повышения выпуска свинины на 300 тыс. т», — говорит Михнюк.



«Ярославский бройлер» — крупнейшая птицефабрика в регионе, предприятие занимается производством и переработкой мяса птицы, а также выпуском полуфабрикатов и готовой продукции более 100 наименований. По информации «Коммерсанта», в 2020 году птицефабрика произвела 61,3 тыс. т мяса птицы, что составило 89% от общего объема в Ярославской области.

