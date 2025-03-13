Площадь сева сои может увеличиться на 3%

Лидером по приросту посевных площадей под соей станет Приморский край Pixabay

По прогнозу аналитического центра компании Ruseed, в этом году посевы сои увеличатся на 3% и составят около 4,5 млн га. По сравнению с 2010-м они вырастут в 3,6 раза. В том числе Амурская область — крупнейший в стране производитель сои — может занять агрокультурой 908 тыс. га — на 12 тыс. га, или 1,2% больше, чем в прошлом году.



Лидером по приросту посевных площадей под соей станет Приморский край, где, как ожидается, она займет 295 тыс. га, что на 114 тыс. га (62%) выше показателя 2024 года. Приморье и Амурская область продолжают наращивать посевы, что связано с экспортной ориентацией, поясняют аналитики Ruseed. Также значительное увеличение посевов сои ожидается в Алтайском крае (на 34 тыс. га, до 262 тыс. га), Башкирии (на 19 тыс. га), Пензенской (18 тыс. га) и Курганской (16 тыс. га) областях.



В топ-10 регионов по площади сева сои кроме Амурской области, Приморского и Алтайского краев входят Курская (408 тыс. га), Белгородская (320 тыс. га), Тамбовская (281 тыс. га), Воронежская (276 тыс. га), Липецкая (196 тыс. га) и Орловская (184 тыс. га) области, а также Краснодарский край (190 тыс. га).



При этом, несмотря на общее увеличение посевов сои в стране, в Центральном федеральном округе площади под ней снизятся на 79 тыс. га (4%), что связано с перераспределением площадей в пользу других культур, считают аналитики Ruseed. В Южном федеральном округе сои посеют на 7,6 тыс. га (3%) ниже показателя прошлого года, в основном сокращение произойдет за счет Краснодарского края, который займет соей на 6,7 тыс. га (3%) меньше, чем в 2024-м.



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