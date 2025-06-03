Урожайность озимой пшеницы вряд ли будет рекордной

Весной на обширной территории Европейской части России наблюдались повышенные температуры и пониженное количество осадков Freepik.com

Согласно предварительным выводам, сделанным на основе спутникового мониторинга посевов, этот год вряд ли станет рекордным по урожайности озимой пшеницы в большинстве регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов. Об этом говорится в бюллетене Института космических исследований Земли. «В подавляющем количестве рассмотренных субъектов ЮФО, ЦФО, в отдельных частях ПФО состояние этой культуры в середине мая оценивалось на уровне, сопоставимом со средним за последние пят лет или несколько хуже него, — уточняется в бюллетене. — В Республике Крым и Краснодарском крае, где уже наступил пик вегетации озимых, урожайность озимой пшеницы в 2025 году, согласно спутниковым данным, оценивается на уровне средней за период 2020—2024 годов, в то время как в Ставропольском крае — на уровне выше среднего за последние пять лет и, возможно, сопоставимом с рекордным».



Весной на обширной территории Европейской части России наблюдались повышенные температуры и пониженное количество осадков. Кроме того, в конце апреля — начале мая в ряде регионов наблюдались заморозки. Эти факторы могли оказать неблагоприятное влияние на развитие и состояние посевов озимых, отмечается в бюллетене. К середине мая в ряде южных регионов NDVI озимых уже достиг максимальных сезонных значений, а поскольку NDVImax озимых имеет тесную связь с их урожайностью, отклонение максимальных значений индекса от показателей предыдущих лет позволяет сделать предварительные выводы о возможной урожайности.



Так, в большинстве районов Крыма и Краснодарского края максимумы NDVI озимых находились на сопоставимом уровне с усредненными показателями последних пяти лет. Средняя за этот период урожайность озимой пшеницы в регионах составила соответственно 31,3 ц/га и 58,6 ц/га. Согласно спутниковым данным, аналитики ожидают, что в этом году средний сбор с гектара будет сопоставимым. В Ставропольском крае средняя за пять лет урожайность составила 35,4 ц/га, и в большинстве районов NDVImax озимых находился на уровне, превышающем средний за 2020-2024 года, так что сбор с гектара озимой пшеницы в регионе может быть выше среднего, следует из бюллетеня. В более северных регионах максимумы NDVI преимущественно еще не были достигнуты, на 20 неделю 2025 года показатели в основном были близкими к среднемноголетним (>20 лет). Это позволяет сделать предварительные выводы, что в большинстве районов урожайность озимой пшеницы вряд ли будет близка к рекордной.



Между тем, в докладе Банка России «Региональная экономика», выпущенном в конце мая, говорится, что сборы сельхозкультур на юге страны в этом году ожидаются выше прошлогодних и вблизи средних многолетних значений. «Благодаря интенсивным осадкам в апреле, в основных зернопроизводящих регионах почва наполнилась влагой. В Ставропольском крае дополнительно проведены авиационные работы с помощью метеолаборатории, что позволило повысить объем выпавших осадков на 30%», — отмечается в докладе.



На прошлой неделе в ходе Всероссийского зернового форума вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщал, что посевная идет опережающими темпами, а все пострадавшие от возвратных заморозков площади озимых уже пересеяны. «И мы можем рассчитывать на достойные сборы зерновых. Очень надеемся, что урожай может быть выше, чем в 2024 году», — добавил он.



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