Природные загрязнители кормов. В чем опасность кормовых компонентов с микотоксинами

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В условиях современного рынка с его высокой конкуренцией и относительно невысокими ценами на животный белок крайне важно максимально эффективно использовать все производственные ресурсы, в том числе кормовую базу. Некачественные кормовые компоненты могут не только снизить продуктивность животных, но и вовсе привести к их смерти. Один из часто встречающихся дефектов кормов — наличие в них микотоксинов



Микотоксины, которые могут содержаться в растениеводческой продукции, продуцируются микроскопическими плесневыми грибами. Это природные загрязнители злаковых, бобовых культур, семян подсолнечника, а также овощей и фруктов. Микотоксины встречаются во всех видах зерна, а также в других кормовых компонентах, говорит ведущий научный сотрудник лаборатории физико-химических методов исследований Федерального научного центра кормопроизводства и агроэкологии им. В. Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса») Хатима Худякова. Так, по данным ФАО, ими поражено около 25% от общего объема мирового производства зерна, отмечает она.